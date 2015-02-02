Україна, Молдова і Румунія думають про нову залізничну лінію Київ - Кишинів - Бухарест

Україна, Молдова і Румунія зацікавлені в реалізації нового проекту будівництва залізничної магістралі Київ - Кишинів - Бухарест.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що про це йшла мова на зустрічі у Стамбулі (Туреччина) заступника міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Оксани Рейтер і міністра транспорту та дорожньої інфраструктури Молдови Василе Ботнара за участю державного секретаря Міністерства транспорту Румунії Марії Магдалени Грігоре.

«За участю державного секретаря міністерства транспорту Румунії Марії Магдалени Грігоре, Оксана Рейтер і Василе Ботнарь обговорили перспективу розробки спільного регіонального проекту з будівництва нової залізничної лінії Київ - Кишинів - Бухарест», - повідомили в прес-службі, не уточнивши інших подробиць проекту.

Крім того, Рейтер також обговорила з колегами перспективи подальшого співробітництва з питань оптимізації роботи міжнародних автомобільних пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та розвитку під'їзних шляхів до неї, а також питання лібералізації міжнародних автоперевезень та можливі шляхи залучення коштів міжнародних фінансових установ для розвитку дорожньої інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, Україна з метою поліпшення взаємних умов транзитних перевезень вантажів має намір спільно з країнами Європи та Азії зосередитися на розвитку міжнародних вантажних залізнично-поромних перевезень.

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Україна межує з чотирма державами-членами ЄС (Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина), протяжність кордону з якими складає близько 1400 км. Залізниці перетинають кордон із зазначеними державами в 14 місцях, в кожному з яких, за даними Державної прикордонної служби, є залізничний пункт пропуску, здатний приймати як вантажні, так і пасажирські потяги.