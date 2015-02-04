Кримчанам пропонують скинутися на будівництво Керченського мосту

Відповідне звернення розміщене на сайті «уряду» Севастополя, пише Крим.Реалії.

«Ветерани Чорноморського флоту, враховуючи економічні труднощі, які ми переживаємо, прийняли рішення добровільно відрахувати кошти на будівництво мосту через Керченську протоку, оголосити будівництво всенародним», - йдеться у зверненні.

Ветерани закликали кримчан підтримати їх «почин про перерахування грошових коштів на будівництво мосту через Керченську протоку та про оголошення будівництва всенародним».

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Раніше депутат Держдуми від ЛДПР Роман Худяков заявив про необхідність того, щоб всі російські чиновники відраховували 10% зарплати на будівництво Керченського мосту.

Генпідрядником на будівництві моста через Керченську протоку призначена компанія «Стройгазмонтаж», російського бізнесмена Аркадія Ротенберга. Закінчення будівництва моста визначено у строк не пізніше грудня 2018 року.