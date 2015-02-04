"Київстар" відключив зв'язок на захопленій бойовиками території

Про це йдеться в повідомленні на сайті оператора. Як пояснюється в повідомленні, такий захід вжито "оскільки на частині території Донецької та Луганської областей, яка тимчасово не контролюється українською владою, наразі відсутня можливість фізичного контролю мережі", - йдеться в повідомленні.

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В ньому підкреслюється, що оператор "тимчасово відключив цей сегмент від основної мережі, та призупинив надання послуг абонентам на зазначеній території".

В компанії повідомили, що про цей захід поінформовані держрегулятори та СБУ.

"Рішення про продовження режиму відключення або відновлення зв’язку буде прийняте за результатами технічної оцінки ситуації, виходячи із принципу забезпечення цілісності мережі та захисту інформації абонентів", - підкреслюється в повідомленні.