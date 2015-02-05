«Київстар» пояснив, чому відключив зв'язок на окупованій частині Донбасу

«Причиною нештатної роботи устаткування «Київстар» у Донецьку були незаконні дії озброєних людей, які зайшли вчора (4 лютого) до технічного центру офісу «Київстар» у Донецьку. В результаті їхніх дій ми зафіксували пошкодження і знеструмлення устаткування вузла зв'язку деякого фрагмента мережі в Донецькій і Луганській областях», - повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, на даний момент оператор намагається дістати доступ до приміщення, яке знаходиться під контролем озброєних людей.

«Ми докладаємо максимум зусиль для відновлення зв'язку і забезпечення цілісності мережі», - йдеться у повідомленні.

Водночас, президент «Київстару» Петро Чернишов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що раніше в зоні відключення також опинився Маріуполь, проте фахівцям компанії вдалося переналаштувати мережу і уникнути відключення міста.

«За ніч вдалося переналаштувати мережу так, щоб абоненти Маріуполя і прилеглих територій знову опинилися на зв'язку», - написав Чернишов.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 лютого, найбільший український стільниковий оператор «Київстар» повідомив про тимчасове відключення сегменту мережі мобільного зв'язку на частині території Донецької і Луганської областей, не підконтрольній українській владі. У прес-службі компанії зазначили, що оператор відключив зв'язок в зоні АТО через неможливість фізичного контролю мережі, «керуючись вимогами законодавства, інтересами безпеки і збереження даних клієнтів».

Довідка УНІАН. «Київстар» - найбільший український оператор мобільного зв'язку, заснований у 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку і широкосмугового доступу до Інтернет.

Об'єднана база клієнтів «Київстару» становить 26 млн осіб.

Акціонером оператора є міжнародний холдинг VimpelCom.