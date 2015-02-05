МТС і life:) не будуть відключати зв'язок у зоні АТО

Один із найбільших мобільних операторів «МТС Україна» не має наміру припиняти надання послуг зв'язку на непідконтрольній українськими властями території в Донецькій і Луганській областях, повідомила прес-служба компанії.

«Компанія продовжує працювати на Донбасі і на сьогодні підтримує працездатність близько 80% усіх об'єктів зв'язку у Донецькій і Луганській областях», - відзначили в компанії.

У прес-службі мобільного оператора «Астеліт» (ТМ life:) також заявили про намір продовжити працювати у зоні проведення антитерористичної операції.

«Наша мережа продовжує працювати», - повідомила прес-служба компанії.

Водночас мобільні оператори попереджають про можливі перебої у роботі мережі у зв'язку з відсутністю електроенергії в деяких населених пунктах або пошкодженням обладнання.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 лютого, найбільший український стільниковий оператор «Київстар» повідомив про тимчасове відключення сегменту мережі мобільного зв'язку на частини території Донецької і Луганської областей, не підконтрольній українській владі. У прес-службі компанії відзначили, що оператор відключив зв'язок у зоні АТО через відсутність можливості фізичного контролю мережі, «керуючись вимогами законодавства, інтересами безпеки і збереження даних клієнтів».

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Довідка УНІАН. «МТС Україна» є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги у стандарті GSM і CDMA-450, обслуговує більш як 23 млн абонентів.

«МТС Україна» - дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).

Акціонерами компанії «Астеліт» є Turkcell (Туреччина) – 55% і найбільша українська фінансово-промислова група СКМ – 45%. Вийшовши у 2005 році на український ринок, оператор створив мережу мобільного зв'язку life:), яка охоплює територію, на якій проживає понад 98% населення України.