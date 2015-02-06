Україна вимагає від ICAO підтвердити її право обслуговувати польоти над Чорним морем

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») вимагає від Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) підтвердження виняткового права України на обслуговування повітряного руху над Чорним морем, передає заяву директора ДП «Украерорух» Дмитра Бабейчука прес-служба відомства.

«Україна як держава, яка є повноправним членом ICAO, неухильно дотримується міжнародних договорів у галузі цивільної авіації й аеронавігації. Саме тому Україна звернулася до цієї впливової міжнародної організації з вимогою підтвердити виняткове право України обслуговувати повітряний рух над Чорним морем, яке було делеговане нашій державі відповідно до рішення Ради ICAO в 1997 році », - цитує Бабейчука прес-служба відомства.

За його словами, технічні можливості й професійний рівень персоналу «Украероруху» повністю відповідають вимогам, які висувають Євроконтроль і Організація цивільних аеронавігаційних служб (CANSO) до провайдерів аеронавігаційного обслуговування.

Бабейчук зазначив, що в 2014 році було поновлено угоди з Туреччиною, Болгарією і Румунією, що також підтверджує відповідальність України за надання якісного обслуговування в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Як повідомляв УНІАН, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») за результатами вимірювання зрілості системи управління безпекою польотів одержало міжнародну оцінку 82,75%, що відповідає високому рівню безпеки польотів у повітряному просторі України.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України «Украерорух» уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України.

До складу «Украероруху» входять Український центр планування використання повітряного простору України і регулювання повітряного руху (Украероцентр), Служба аеронавігаційної інформації України (САЇ), авіакомпанія «Украерорух», навчально-сертифікаційний центр «Украероруху» і 7 регіональних структурних підрозділів.