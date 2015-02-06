Квитки на літаки в Україні через обвал гривні подорожчали за ніч на 30%

Вартість авіаквитків в Україні піднялася на 30% за одну ніч через зміну курсу долара в системі взаєморозрахунків IATA, повідомляє avianews.com.

Курс гривні для підрахунку вартості авіаквитків знизився з 17,1 грн. за долар 5 лютого до 22,2 грн. за долар станом на 6 лютого.

Оскільки ціна авіаквитків прив'язана до еквіваленту в валюті й перераховується кожного дня за курсом системи IATA, це відразу призвело до автоматичного подорожчання.

Читайте такожУкраїна вимагає від ICAO підтвердити її право обслуговувати польоти над Чорним моремКурс системи IATA був прив'язаний до курсу міжбанку, який у свою чергу не міг значно відрізнятися від індикативних показників Нацбанку. У результаті реальний курс продажу валюти відрізнявся від заявленого приблизно на 30%. Відсутні суми банки добирали за рахунок комісій та інших хитрощів.

Після відмови Нацбанку від індикативного курсу з 5 лютого, учасники ринку почали декларувати реальні курси валют, що призвело до зростання долара з 17 до 22 грн за один день.