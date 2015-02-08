СБУ попередила теракт на залізничній колії у Запорізькій області

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

«В рамках масштабних антитерористичних і антидиверсійних заходів, зокрема, з охорони стратегічно важливих об’єктів, співробітники СБУ затримали двох диверсантів, які планували підірвати залізничну колію на ділянці ”станція ім. Олімова” - «Запоріжжя-2», - написав він.

За оперативними даними СБУ, одержаними ще на початку січня ц.р., російським інструктором (громадянин РФ) була створена диверсійно-розвідувальна група для здійснення терористичної та диверсійної діяльності в Запорізькому регіоні.

«СБУ встановила, що двоє мешканців Донеччини заздалегідь прибули до Запоріжжя. Вони підшукали собі тимчасове житло та розпочали підготовку до вчинення диверсії. Диверсанти планували підірвати колію на жвавій ділянці залізниці. Окрім цього, вони викрали на одній із станцій пристрій суворого обліку - т.зв. ”гальмовий башмак”, - поінформував Лубківський.

Читайте такожСБУ затримала журналіста за підозрою у держзрадіЗа його даними, «пристрій для сходу потягу з колії (”башмак” з вкладеною в нього гранатою РГД-5) диверсанти встановили у місці найвищої швидкості потяга (з урахуванням місцевості, висота схилу дозволяла завдати максимальної шкоди)».

У ході спецоперації СБУ затримала обох зловмисників.

Під час обшуку орендованої ними квартири оперативники вилучили гранати із запалами, три тротилові шашки (вагою 400 грамів кожна), план-схему міста, карти з позначками автомобільних та залізничних доріг Запоріжжя.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст.ст.15,113 (закінчений замах на диверсію) КК України.