Частка вживаних автомобілів на українському ринку зросла в 4,5 разу

Частка вживаних автомобілів на українському авторинку в січні 2015 року порівняно з січнем 2014 року зросла в 4,5 разу - до 41%, повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

За даними асоціації, в січні 2014 року частка вживаних автомобілів становила 9%, а за підсумками минулого року - 37%.

Згідно з повідомленням, загальна кількість первинних реєстрацій легкових автомобілів у січні становила 2,876 тис. авто, з яких нових авто - 2,597 тис., а вживаних - 279 одиниць, або 10% ринку.

На первинному ринку комерційних автомобілів було зареєстровано 1,936 тис. продажів, із яких нових усього 271 авто, а 1,665 тис. автомобілів, або 86% ринку, становили вживані авто.

Ринок автобусів розділився порівну - з 89 автобусів, зареєстрованих у січні, на частку вживаних припадає 51%, або 45 одиниць.

Лідерами продажів у січні в сегменті легкових автомобілів стали автомобілі марки Renault, а в сегменті комерційних автомобілів і автобусів - марки Mercedes-Benz.

Читайте такожПродажі легкових автомобілів в Україні впали у 4,6 разуЯк повідомляв УНІАН, український ринок уживаних автомобілів у 2014 році скоротився на 45% - до 62,516 тис. одиниць.

Обсяг продажів легкових автомобілів в Україні у 2014 році скоротився порівняно з результатом 2013 року у 2,2 разу - до 97,02 тис. авто.

В Україні ринок продажу вживаних автомобілів за підсумками 2013 року зріс на 14% - до 113,852 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціацію автовиробників України «Укравтопром» створено у 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.