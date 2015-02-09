Під час обстрілу станції «Скотовата» загинули троє залізничників, двоє поранені

На станції Скотовата (Донецька обл.) Донецької залізниці унаслідок обстрілу були поранені п'ятеро працівників Слов'янської дистанції електропостачання, троє з яких від одержаних травм померли, повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, сьогодні близько 10:30 на станції Скотовата снаряд влучив в автомотрису, якою пересувалася бригада енергетиків станції.

«У результаті обстрілу були смертельно травмовані начальник району контактної мережі Диліївка, 1981 року народження, електромонтер, 1993 р. н., і сигналіст, 1956 р. н. Крім того, тяжко поранені електромеханік, 1971 р. н., і електромонтер, 1993 р. н.», - додали у прес-службі.

Також повідомляється, що бригада енергетиків у той момент їхала оглянути пошкоджену лінію на перегоні Фенольна - Петруньки.

«Це вже не перший випадок загибелі і травмування працівників залізничної галузі на сході України під час виконання професійних обов'язків. Торік у ході бойових дій травмовані 22 залізничники, з яких двоє - смертельно. Найбільше постраждали працівники колійного господарства. «Укрзалізниця» висловлює глибоке співчуття рідним і близьким загиблих залізничників», - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець листопада 2014 року, у ході бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України із 1754 мобілізованих до лав української армії працівників залізничної галузі загинули 16 залізничників і 108 дістали поранення.

Станом на кінець листопада минулого року залізниці і галузеві підприємства України працевлаштували 202 працівників залізничної галузі, які були вимушені тимчасово переселитися до інших регіонів із зони АТО і території анексованого Росією Криму.

Довідка УНІАН. У східних областях України з квітня 2014 року продовжується збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем руками проросійськи налаштованих сепаратистів.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі - 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На долю Донецької залізниці припадає близько 38% від загального обсягу вантажоперевезень залізниць України.