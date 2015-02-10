"Укртелеком" Ахметова повністю відключив зв'язок в Криму

У ніч на 10 лютого відбулося повне від'єднання Криму від послуг зв'язку, що надаються ПАТ "Укртелеком" - були відключені фіксований телефонний зв'язок і інтернет, перестав працювати мобільний оператор "Трімоб", який належить ПАТ "Укртелеком"

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Після того, як було зафіксовано відключення зв'язку, незаконна влада анексованого Криму звернулася в диспетчерську службу філії ПАТ "Укртелеком" з вимогою роз'яснити ситуацію, що склалася, передає сайт окупаційної влади Криму Кримінформ.

"У відповідь диспетчерська служба підтвердила повне від'єднання Криму від зв'язку. При цьому причини відключення озвучені не були. Попередньо ніякої інформації про відключення не надходило", - сказано в повідомленні.