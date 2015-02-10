Зв'язок "Укртелекому" в Криму відключений через захоплення місцевого відділення
11:08, 10 лютого 2015Транспорт/Звя'зок
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Український оператор зв'язку "Укртелеком", що належить структурам Ріната Ахметова, повністю відключив Крим від зв'язку через захоплення його місцевого відділення.
В "Укртелекомі" заявили про захоплення офісу в Сімферополі / kerch.fm
Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила директор з комунікацій СКМ Наталя Ємченко.
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"Вночі захоплено офіс "Укртелекому" в Криму, в Сімферополі. Захоплено фізично, захоплено озброєними людьми. Обидва магістральних кабелі, які з'єднували півострів з материком, фізично відключені. Відключені в Криму тими, хто захопив. Це точно. "Укртелеком" на даний момент не контролює своє кримське відділення", - написала Наталя Ємченко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні влада окупованого Російською Федерацією Криму заявила про відключення "Укртелекомом" послуг зв'язку на півострові.
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