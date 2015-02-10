Зв'язок "Укртелекому" в Криму відключений через захоплення місцевого відділення

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила директор з комунікацій СКМ Наталя Ємченко.

Читайте також«Укртелеком» остаточно припинив роботу в Севастополі

"Вночі захоплено офіс "Укртелекому" в Криму, в Сімферополі. Захоплено фізично, захоплено озброєними людьми. Обидва магістральних кабелі, які з'єднували півострів з материком, фізично відключені. Відключені в Криму тими, хто захопив. Це точно. "Укртелеком" на даний момент не контролює своє кримське відділення", - написала Наталя Ємченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні влада окупованого Російською Федерацією Криму заявила про відключення "Укртелекомом" послуг зв'язку на півострові.