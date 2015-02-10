Польоти над Чорним морем в Україні можуть відновити на чотирьох маршрутах

Україні вдалося досягти попередніх домовленостей з керівництвом Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), Федерального управління цивільної авіації США (FAA) і Євроконтролю про відновлення польотів над акваторією Чорного моря літаками цивільної авіації.

У прес-службі Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") повідомили, що відомство запропонувало кілька варіантів відновлення потоку в зоні відповідальності країни, що дозволить авіакомпаніям скоротити свої витрати і розвантажити повітряні маршрути в районах польотної інформації суміжних держав.

Згідно з повідомленням, під час зустрічей представники ІСАО, ІАТА, FAA і Євроконтролю висловили ряд зауважень і пропозицій, за якими було вибрано чотири маршрути для подальшого виконання польотів у повітряному просторі України.

"Ми озвучили чіткі пропозиції й довели готовність українського провайдера аеронавігаційного обслуговування, а також технічну можливість, повною мірою забезпечувати обслуговування повітряного руху в міжнародному повітряному просторі над акваторією Чорного моря. І ми були почуті. Зараз "Украерорух" зобов'язаний внести відповідні зміни і дещо доопрацювати safety case, враховуючи пропозиції міжнародних експертів", – цитує прес-служба в.о. заступника директора з аеронавігації "Украероруха" Руслана Гуцана.

За його словами, найближчим часом відбудеться робоча зустріч з представниками ІАТА і Євроконтролю щодо відновлення повітряного руху над Чорним морем.

Читайте такожКвитки на літаки в Україні через обвал гривні подорожчали за ніч на 30%Нагадаємо, на початку лютого Україна звернулася до ICAO з вимогою підтвердити її виняткове право на обслуговування повітряного руху над Чорним морем.

Також ЗМІ раніше повідомляли, що Росія і Україна ведуть непрямі переговори про відновлення роботи ключового міжнародного повітряного коридору над Чорним морем для комерційних рейсів, що може забезпечити Україні вкрай необхідні нею збори за перельоти і зменшити завантаженість інших популярних повітряних шляхів.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2014 року Державіаслужба України заборонила польоти до Харкова і Дніпропетровська російським авіакомпаніям "Аерофлот", "Трансаеро", UTAir і "ЮТейр-Україна" до особливих вказівок. Відповідне рішення було оголошене авіакомпаніям телеграмами. Польоти зазначених авіакомпаній до Харкова заборонено з 29 листопада, до Дніпропетровська - з 1 грудня.

21 січня Кабінет міністрів України розпорядився тимчасово закрити повітряні пункти пропуску через державний кордон і пункти контролю, розташовані в Луганській і Донецькій областях, на території яких українські військовослужбовці проводять антитерористичну операцію.

Федеральне управління цивільної авіації США з 29 грудня заборонило здійснювати польоти цивільної авіації над Сімферополем і Дніпропетровськом. Таке рішення було ухвалене з метою запобігання потенційній небезпеці для людей і літаків, що здійснюють авіаперевезення.

Після анексії Росією АР Крим Міжнародна організація цивільної авіації офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором.