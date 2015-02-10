«Укрзалізниця» обмежила продаж квитків у касах на окупованих бойовиками територіях

«З 9 лютого в залізничних касах, які розташовані на непідконтрольній території Донецької залізниці, за готівковий розрахунок квитки можна придбати лише на 10 поїздів, які курсують з Бердянська, Лисичанська, Артемівська, Красноармійська і Костянтинівки. На решту поїздів квитки реалізовуватимуться за безготівковий розрахунок - через інтернет», - сказано в прес-релізі відомства.

У прес-службі пояснили, що зазначені заходи пов'язані з ускладненням контролю за фінансовими операціями на Донецькій магістралі, на території якої тривають бойові дії.

«Таким чином «Укрзалізниця» зможе контролювати розрахунки за продані квитки і не залишати готівку на непідконтрольній території, мінімізувати ризики неповернення коштів», - наголошує залізнична держадміністрація.

Зокрема, в залізничних касах, розташованих на окупованих східних територіях, за готівковий розрахунок можна придбати квитки на наступні поїзди: №584 Бердянськ - Київ; №70 Бердянськ - Львів; №126 Костянтинівка - Київ; №711 Костянтинівка - Київ; №224 Костянтинівка - Харків; №92 Костянтинівка - Одеса; №532 Лисичанськ - Київ; №610 Лисичанськ - Харків; №206 Артемівськ-2 - Харків; №733 Красноармійськ - Київ.

«Укрзалізниця» ввела обмеження з безготівкового розрахунку на 27 станціях Донецької магістралі, зокрема Амвросіївка, Антрацит, Должанська, Донецьк, Єнакієве, Іловайськ, Комунарськ, Червона Могила, Луганськ, Оленівка, Родакове, Сентянівка, Ясинувата й інші.

«На всі вказані поїзди можна купити й електронні квитки, з якими посадка здійснюється безпосередньо в поїзд без звернення до каси. Також через інтернет можна придбати квитки і на інші поїзди внутрішнього сполучення», - пояснили в прес-службі.

Читайте такожПід час обстрілу станції «Скотовата» загинули троє залізничників, двоє пораненіЯк повідомляв УНІАН, залізниці України з липня 2014 року і станом на 9 лютого безкоштовно вивезли більш як 16,6 тис. людей із зони проведення українськими військовослужбовцями антитерористичної операції (АТО) проти російських терористів на сході країни.

29 грудня 2014 року Кабінет міністрів України розпорядився передати цілісні майнові комплекси (ЦМК) структурних підрозділів Донецької залізниці (ДЗ), розташовані в підконтрольних Україні населених пунктах Донецької і Луганської областей, до сфери управління Придніпровської і Південної залізниць.

Кабмін також розпорядився встановити тимчасово, до завершення антитерористичної операції на сході України, територіальні межі Придніпровської, Південної і Донецької залізниць.

Пасажирське і вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогодні здійснюється тільки на підконтрольних українським військовослужбовцям територіях, оскільки «Укрзалізниця» не гарантує безпеки пасажирів і збереження вантажів, що перевозяться, на тимчасово окупованих терористами територіях у даному регіоні.