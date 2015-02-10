Із Харкова до російського Бєлгорода перестануть курсувати електрички

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») через припинення російською стороною в односторонньому порядку дії договору про спільну організацію руху поїздів на прикордонних залізничних ділянках з Російською Федерацією і в зв'язку з низьким пасажиропотоком з 13 лютого скасує курсування регіонального електропоїзда №816/815 за маршруту Харків - Бєлгород – Харків.

У прес-службі Південної залізниці (ПЗ) повідомили, що вищезгаданий поїзд не мав додаткових зупинок, а курсував тільки від початкової і до кінцевої станції.

«Поїздом упродовж 2014 року скористалися в середньому 21% пасажирів від загальної кількості місць у поїзді», - наголошується в повідомленні.

У прес-службі Південної магістралі УНІАН уточнили, що на сьогодні це перший поїзд у сполученні з Росією, курсування якого буде скасовано, проте з тих самих причин ПЗ з 5 лютого обмежила маршрути проходження двох приміських поїздів у прикордонних станціях з території Росії. Серед них і приміський поїзд №6066/6065 Ворожба – Готня, який почав курсувати до станції Пушкарне.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що не планує припиняти залізничне сполучення з Російською Федерацією, тоді як Російські залізниці з 14 грудня скасували чотири поїзди, які курсують через територію України.

Загалом у сполученні з РФ на зимовий графік заплановано і курсуватимуть 19 поїздів формування «Укрзалізниці» зокрема два поїзди з Криму до Москви. Крім того, скасований «Російськими залізницями» (РЖД) поїзд №1/2 Москва-Київ продовжить курсування формуванням українських залізниць, тоді як раніше поїзд курсував ешелонами РЖД і «Укрзалізниці».

Також «Укрзалізниця» заявила про намір припинити співпрацю з «Російськими залізницями» у разі підтримки російським перевізником бойовиків на сході України.