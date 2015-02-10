У Севастополі «гості» в камуфляжі зайшли в офіс ще одного телеком-оператора Ахметова

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила директор з комунікацій холдингу СКМ Наталія Ємченко.

«І знову Крим. Тепер – «Вега». У Севастополі в офісах нашого телеком-оператора – «гості». У камуфляжі, без пізнавальних знаків. Питань не ставлять, але й на питання не відповідають, дій ніяких не вчиняють», - написала вона.

Як відзначила Ємченко, станом на 15.00 Vega продовжує надавати послуги зв'язку на півострові, а співробітники продовжують працювати в офісі.

«Vega не планує відключати зв'язок на півострові - робитиме все від неї залежне, щоб виконувати свої зобов'язання перед абонентами», - відзначила представник холдингу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, офіс українського оператора проводового зв'язку «Укртелеком» у Криму захоплений озброєними людьми, які відключили магістральні кабелі, що з’єднували півострів з материковою частиною України.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційна група Vega - один із найбільших операторів фіксованого зв'язку в Україні, входить в телекомунікаційний напрям групи СКМ Ріната Ахметова. Vega з'явилася на ринку України в результаті об'єднання великих телекомунікаційних груп «Фарлеп» і «Оптіма Телеком», а також компаній «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матриця», «Вілком» та інших.

На сьогоднішній день Vega присутня в 69 населених пунктах 23 областей України. Оперативний менеджмент телекомунікаційної групи Vega здійснює компанія «Фарлеп-Інвест».