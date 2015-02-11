В окупованому Криму "націоналізували" Укртелеком Ахметова

Державна Рада анексованого Криму, на засіданні в середу ухвалила так звану націоналізацію кримської філії «Укртелекому», повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Рішення подано з ініціативи самопроголошеного прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова.

«Підприємство було монополістом на ринку фіксованого зв'язку, нараховувало 370 тисяч абонентів, надавало 40% ринку інтернет-послуг в Криму. При цьому вело діяльність останній рік, після переходу Криму до Росії, згідно з українським законодавством, не перереєструвалося згідно з російським законодавством, ліцензію не отримало, зарплату вираховують і прирівнюють до курсу гривні, що практично унеможливлює роботу працівників підприємства», - сказав Аксьонов на сесії.

Він заявив також, що фахівці знайшли напередодні у кримському філіалі компанії «шкідливу програму», яка повинна була спрацювати 11 лютого.

«Вона повинна була 11 числа відключити повністю базу даних і практично залишити Крим без зв'язку», - запевняє Аксьонов.

Його пропозиція «націоналізувати» філія викликала оплески залу.

10 лютого в Криму зник зв'язок українського оператора «Укртелеком». Влада Криму відразу заявила, що не причетна до відключення.

У компанії «Укртелеком» повідомили про розрив оптико-волоконного кабелю відразу за двома напрямками, що з'єднує Крим із материковою Україною. Цим, а також блокуванням кримського офісу в Сімферополі, в компанії пояснюють неможливість обслуговування кримських абонентів.

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На території півострова функціонували дві філії «Укртелекому»: одна з центром у Севастополі, друга - у Сімферополі. Кримське відділення «Укртелекому» обслуговує понад 80% кримських абонентів фіксованого телефонного зв'язку.

У кінці вересня «Укртелеком» припинив надавати послуги зв'язку в Севастополі. Компанія належить українському олігарху Рінату Ахметову.