ГПУ підозрює співробітників «Укрзалізниці» у завданні державі збитків майже на 1 млн грн

Згідно з повідомленням прес-служби ГПУ, Управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури 4 лютого 2015 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про правопорушення відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем.

«Такими діями службові особи «Укрзалізниці» заподіяли шкоду державним інтересам на суму 950 тис. грн. Триває досудове розслідування», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили представники Генпрокуратури, встановлено, що службові особи "Укрзалізниці", незважаючи на численний штат правового департаменту в складі адміністрації, діючи умисно, в інтересах однієї з приватних адвокатських фірм, уклали договір про надання юридичних послуг. При цьому документ був укладений з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, а саме - без процедури конкурсних торгів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року Кабінет міністрів у відповідь на звернення силових структур усунув керівництво «Укрзалізниці» та ініціював проведення перевірки фінансово-господарської діяльності відомства. За підсумками проведеної перевірки порушень в роботі "Укрзалізниці" виявлено не було.

В ході обшуку Службою безпеки України головного офісу «Укрзалізниці», будівлі структурного підрозділи «Укрзалізниці» - державного підприємства «Укрзалізничпостач», і приватних приміщень, їх керівників, було вилучено понад 7 млн грн і 1 млн доларів готівкою.