Квитки на потяги в Україні за рік можуть подорожчати на 21% у три етапи

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір у 2015 році провести в три етапи індексацію тарифів на проїзд упасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 21% відносно 2014 року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім вагонів першого класу поїздів категорії "Інтерсіті+".

Про це повідомив на прес-конференції начальник департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

За його словами, підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах планується провести з 1 березня на 6%, з 1 квітня - на 7%, з 1 травня - на 6,5% із урахуванням інфляції, тоді як у цілому за рік підвищення становитиме 21%.

Читайте такожКвитки на літаки в Україні через обвал гривні подорожчали за ніч на 30%У свою чергу, тарифи на проїзд у вагонах другого класу поїздів категорії "Інтерсіті+" планують підвищити в один етап із 1 березня на 5,2%.

Водночас Бреус уточнив, що остаточне рішення щодо індексації тарифів ще не прийнято, оскільки проект відповідного наказу знаходиться на розгляді Тарифної ради Міністерства інфраструктури України.