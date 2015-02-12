Квитки на потяги в Україні за рік можуть подорожчати на 21% у три етапи

12:56, 12 лютого 2015
Транспорт/Звя'зок
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Підвищення тарифів на проїзд у пасажирських потягах планується провести з 1 березня на 6%, з 1 квітня - на 7%, з 1 травня - на 6,5% із урахуванням інфляції.

Тарифы на проезд в поездах вырастут / Фото УНИАН

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір у 2015 році провести в три етапи індексацію тарифів на проїзд упасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 21% відносно 2014 року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім вагонів першого класу поїздів категорії "Інтерсіті+".

Про це повідомив на прес-конференції начальник департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

За його словами, підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах планується провести з 1 березня на 6%, з 1 квітня - на 7%, з 1 травня - на 6,5% із урахуванням інфляції, тоді як у цілому за рік підвищення становитиме 21%.

Читайте такожКвитки на літаки в Україні через обвал гривні подорожчали за ніч на 30%У свою чергу, тарифи на проїзд у вагонах другого класу поїздів категорії "Інтерсіті+" планують підвищити в один етап із 1 березня на 5,2%.

Водночас Бреус уточнив, що остаточне рішення щодо індексації тарифів ще не прийнято, оскільки проект відповідного наказу знаходиться на розгляді Тарифної ради Міністерства інфраструктури України.

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