В окупованому Криму після "націоналізації" Укртелекому встановили російський телефонний код

У Криму встановлено новий російський телефонний код – 365, повідомив так званий "перший заступник міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму" Сергій Доценко.

Про це пишуть Крим.Реалії.

«Про запровадження нового порядку набору буде офіційно повідомлено», – цитує "заступника міністра" прес-служба самопроголошеного "кримського уряду".

За словами Доценка, на даний момент фахівці вже налагодили роботу зв'язку населення з екстреними службами. Наразі йде відновлення набору між стаціонарним і мобільним зв'язком, повідомляють у прес-службі.

10 лютого в Криму зник зв'язок українського оператора «Укртелеком». Окупаційна влада Криму відразу заявила, що непричетна до відключення.

Читайте такожВ окупованому Криму "націоналізували" Укртелеком АхметоваУ компанії «Укртелеком» повідомили про розрив оптико-волоконного кабелю відразу за двома напрямками, що з'єднує Крим з материковою Україною, і про захоплення сімферопольського офісу.

11 лютого самопроголошена кримська "Держрада" ухвалила рішення про так звану "націоналізацію" кримського «Укртелекому».

ПАТ «Укртелеком» не отримувало офіційних документів і повідомлень про «націоналізацію» майна в Криму і не бачить жодних правових підстав для такого рішення, заявили в компанії.