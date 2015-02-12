Трьох етапів не буде: залізничні квитки подорожчають відразу на 21%

Індексація тарифів буде проведено орієнтовно через 2-2,5 місяця / Фото УНИАН Індексація тарифів буде проведено орієнтовно через 2-2,5 місяця / Фото УНИАН

Міністерство інфраструктури України затвердило разове підвищення у 2015 році тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 21% порівняно з 2014 роком, тоді як раніше передбачалося, що індексацію буде проведено в три етапи.

Джерело в міністерстві повідомило УНІАН, що індексацію тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 21% буде проведено, як і передбачалося, в усіх категоріях пасажирських вагонів, крім вагонів першого класу поїздів категорії "Інтерсіті+".

Джерело уточнило, що індексація тарифів буде проведена орієнтовно через 2-2,5 місяці після узгодження відповідного наказу міністерства в уряді, який набуде чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції та публікації в газеті «Урядовий кур'єр».

Декількома годинами раніше на брифінгу начальник департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення «Укрзалізниці» Ігор Бреус повідомив, що відомство ініціювало підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах цього року в три етапи: з 1 березня - на 6%, з 1 квітня - на 7% , з 1 травня - на 6,5% з урахуванням інфляції, тоді як у цілому за рік підвищення становитиме 21%. Тарифи на проїзд у вагонах другого класу поїздів "Інтерсіті+" планувалося підвищити в один етап - з 1 березня на 5,2%.

Бреус уточнив, що остаточне рішення щодо індексації тарифів ще не прийнято, оскільки проект відповідного наказу перебуває на розгляді Тарифної ради Міністерства інфраструктури України.

Як повідомляв УНІАН, у серпні та жовтні 2014 року "Укрзалізниця" провела індексацію тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% порівняно з 2013 роком в усіх категоріях пасажирських вагонів, крім СВ та поїздів категорії "Інтерсіті+".