«Київстар» попросив МТС допомогти йому відновити зв'язок на Донбасі

Один з найбільших мобільних операторів «МТС Україна» розглядає звернення компанії «Київстар» з проханням допомогти організувати національний роумінг для відновлення мобільного зв'язку оператора на непідконтрольній українській владі території Донецької і Луганської областей.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «МТС Україна».

«Звернення від «Київстару» до нас надійшло, зараз ми вивчаємо таку можливість і можливі ризики, оскільки роботу нашої мережі в Донецькій і Луганській областях сьогодні складно назвати штатним режимом», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у зв'язку з подіями на сході країни «МТС Україна» перебудувала роботу мережі і перенаправила трафік з об'єктів у Донецькій і Луганській областях на комутатори в сусідніх областях, що призвело до додаткового навантаження на устаткування компанії. Крім того, в національному роумінгу в мережі оператора також обслуговуються абоненти «ТриМобу».

«Якщо додаткове навантаження спричинить перебої в роботі мережі, це може позбавити людей зв'язку з рештою світу. Тому ми зараз дуже детально оцінюємо технічні можливості, розуміючи всю відповідальність у ситуації, що склалася», - наголошують у прес-службі.

У повідомленні також наголошується, що станом на 12 лютого в мережі «МТС Україна» в Донецькій області працює 82% об'єктів інфраструктури оператора, в Луганській області - 84%.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого «Київстар» повідомив про тимчасове відключення сегменту мережі мобільного зв'язку на частини території Донецької і Луганської областей, непідконтрольної українській владі. У прес-службі компанії відзначили, що оператор відключив зв'язок у зоні АТО через відсутність можливості фізичного контролю мережі, «керуючись вимогами законодавства, інтересами безпеки і збереження даних клієнтів». Пізніше в компанії заявили про захоплення озброєними особами технічного центру «Київстару» в Донецьку.

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11 лютого президент «Київстару» Петро Чернишов повідомив, що компанія звернулася до інших українських операторів, які надають послуги зв'язку в зоні АТО, з проханням допомогти організувати національний роумінг в їх мережах для відновлення мобільного зв'язку на Донбасі.