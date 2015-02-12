У поїздах між Україною та Росією стало на 60% менше пасажирів

Про це повідомив на брифінгу начальник департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Ігор Бреус.

За його словами, в міжнародному сполученні пасажиропотік минулого року знизився на 63%, у внутрішньодержавному - на 29%.

"Поїзди формування РЖД («Російські залізниці») територією України не курсують, крім транзитного № 66/65 Москва - Кишинів. Поїзди ж формування "Укрзалізниці" курсують до Санкт-Петербурга і Москви", - повідомив Бреус.

Крім того, він повідомив, що за підсумками минулого року істотно скоротився пасажиропотік і у сполученні між анексованим Росією Кримом і РФ, порівняно з 2013 роком, на 95%.

Також аналіз пасажиропотоку за минулий рік свідчить і про падіння пасажирських перевезень з материкової частини України в кримському напрямі. Так, на поїзди формування залізниць України до півострова пасажири в 2014 році придбали майже на 2,5 млн. менше квитків (на 60%), ніж у 2013 році.

Бреус нагадав, що внаслідок посилення заходів безпеки маршрути поїздів, які курсували з материкової частини України до Криму, з 27 грудня 2014 року обмежені до станцій Новоолексіївка, Херсон, Запоріжжя, Лисичанськ і Артемівськ.

Він також повідомив, що через загострення геополітичної ситуації в країні "Укрзалізниця" скоректувала маршрути курсування ряду поїздів, змінила напрями пасажиропотоків.

Зокрема, в діючому графіку руху поїздів на 2014-2015 роки була змінена періодичність курсування 18 пар пасажирських поїздів, об'єднано у дво/тригрупні 15 пар поїздів, скасовано 36 пар поїздів формування "Укрзалізниці", 10 пар формування РЖД, дві пари формування Білоруської залізниці, одна пара залізниць Узбекистану.

Читайте такожТрьох етапів не буде: залізничні квитки подорожчають відразу на 21%

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року «Укрзалізниця» повідомляла, що не планує припиняти залізничне сполучення з Російською Федерацією, тоді як Російські залізниці з 14 грудня минулого року скасували 4 поїзди, що курсують через територію України.

Наприкінці січня «Укрзалізниця» заявила про намір припинити співпрацю з Російськими залізницями у разі підтримки російським перевізником бойовиків на сході України.

Залізниці України в червні-серпні 2014 року скоротили перевезення пасажирів у напрямі анексованого Росією Криму порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 3,5 разу – до 602,4 тис. осіб