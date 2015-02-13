Росіянам може не вистачити грошей на будівництво доріг до ЧС-2018

Уряд Росії має намір знизити витрати на дороги, які готуються до Чемпіонату світу з футболу 2018 року, пишуть «Ведомости».

Оптимізація зачепить всі дорожні будівництва, які заплановані цього року, випливає з протоколу наради у першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова від 29 січня.

Мінтрансу, як і іншим міністерствам, доведеться мінімум на 10% скоротити витрати за держпрограмами. Але програму будівництва автодоріг на 2015 рік очікує істотніший секвестр.

Витрати на дорожнє господарство діляться на дві основні категорії: поточні - на утримання і ремонт, а також інвестиційні - на будівництво і реконструкцію. Витрати на утримання вирішено не знижувати. У чинному законі про бюджет на утримання на 2015 р. закладено 219,8 млрд руб. проти 209 млрд роком раніше.

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На будівництво і реконструкцію доріг цього року планували виділити 128,8 млрд руб. і відповідні регіональні субсидії, які включали 10,7 млрд руб. на дорожні будівництва до чемпіонату.

Чиновник, який курирує інфраструктуру, повідомив про можливе скорочення витрат на будівництво та реконструкцію на 28%. Минулого тижня заступник голови комітету Держдуми з транспорту повідомив про можливе скорочення приблизно на 25%.

Програма підготовки до чемпіонату передбачає будівництво 11 автодорожніх об'єктів - в основному це під'їзди до аеропортів і стадіонів. Чиновник, близький до Мінтрансу, пояснив, що хоча будівництво цих об'єктів покладено на регіони, фактично фінансування цих проектів на 95% залежить від федерального бюджету.