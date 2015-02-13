Норвегія може закрити повітряний простір для російських транзитів

Глава норвезької авіакомпанії "Norwegian Air Shuttle ASA (входить в десятку найбільших авіаперевізників Європи) Бьорн Чус звернувся до уряду королівства з запитом про закриття повітряних транзитних маршрутів над Норвегією для російських авіаперевізників, передає ТАСС з посиланням на видання Dagens Næringsliv.

Читайте такожЄС не скасує нові санкції проти РФ, які набувають чинності з 16 лютого - Меркель Як пише видання, таким чином Чус відреагував на відмову російської влади надати Norwegian право транзитного прольоту над територією РФ.

"З вогнем треба боротися вогнем. Норвегія має сказати Росії, що закриє для неї повітряні коридори до тих пір, поки та не відкриє свої. Тоді російські авіакомпанії не зможуть, наприклад, літати з Москви до Нью-Йорка за колишніми маршрутами, і рахунок стане 1:1", - сказав Чус.

Представник норвезького Мінтрансу Тому Като Карлсен заявив виданню, що уряд вже звернувся до російської влади з проханням пояснити причини рішення, прийнятого щодо Norwegian.

Читайте такожЦентробанк Росії готується до можливого відключення SWIFT"Поки рано робити якісь висновки, - підкреслив Карлсен, відповідаючи на питання про те, чи дійсно керівництво країни розглядає можливість закриття неба над королівством для російських транзитів. - Російська влада знає про те, що відмова від надання норвезьким компаніям права транзитного прольоту над територією РФ згідно з чинними домовленостями між нашими країнами може загрожувати серйозними наслідками російським авіаперевізникам, що літають над Норвегією".