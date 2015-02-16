"Укравтодор" відзвітував, скільки ям залатав на дорогах за рік

Згідно з повідомленням, найбільший обсяг робіт торік було виконано на автодорогах у Дніпропетровській, Вінницькій і Чернігівській областях, де за рік шляховики усунули більш як 90% виявлених деформувань дорожнього покриття.

«Небагато менші показники - 80-86% - у Хмельницькій, Кіровоградській, Запорізькій, Волинській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Херсонській і Полтавській областях», - зазначили в прес-службі.

У повідомленні наголошується, що найбільше ям станом на кінець минулого року залишалися в трьох областях - Одеській, Львівській та Івано-Франківській - 57-60% доріг з пошкодженим покриттям. Роботи в цих регіонах були одними з наймасштабніших порівняно з ремонтом в інших областях, проте ремонт проведено лише на 40-43% доріг, оскільки деформування полотна було на дуже значній площі - 757 тис. кв. м в Одеській області, 447 тис. кв. м - у Львівській і 300 тис. кв. м - в Івано-Франківській.

«Обмежене і несвоєчасне фінансування не дозволило виконати всі роботи в повному обсязі, а також змусило застосовувати доступні і перевірені роками спрощені технології», - зазначили в прес-службі.

Найбільший обсяг робіт було виконано із застосуванням гарячого асфальтобетону – більш як 42%, 19% - методом просочення з використанням чорного щебеню, 11% - струменевим методом, решту - за допомогою ремонтерів-розігріву, литим і холодним асфальтобетоном, а також іншими сумішами.

Як повідомляв УНІАН, загальну суму бюджетного фінансування «Укравтодору» на 2015 рік встановлено на рівні 20,826 млрд грн. Зокрема, на розвиток і утримання доріг у держбюджеті передбачено 3,405 млрд грн, тоді як 17,41 млрд грн буде направлено на виконання боргових зобов'язань з запозичень, залучених державою або під державні гарантії, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

У грудні 2014 року віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський заявив, що в умовах бюджетного дефіциту в 2015 році фінансування будівництва нових об'єктів інфраструктури не здійснюватиметься.

За словами начальника Управління експлуатаційного утримання автомобільних доріг і безпеки руху Олега Федоренка, мінімальна потреба дорожньої галузі на рік становить 35-40 млрд грн.

Згідно з держбюджетом України в 2014 році на фінансування «Укравтодору» було виділено 14,415 млрд грн, а на розвиток і утримання доріг – 3,248 млрд грн.

Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.