"МТС-Україна" готова заплатити за ліцензії на 3G-зв'язок більше за інших

Один із найбільших українських мобільних операторів «МТС Україна» за результатами розкриття конвертів із ціновими пропозиціями запропонував найвищу ціну за трьома виставленими лотами на конкурсі на зв'язок третього покоління (3G).

Як передає кореспондент УНІАН, за лотом №1 оператор запропонував ціну 2,708 млрд грн, за лотом №2 – 2,715 млрд грн, за лотом №3 – 2,705 млрд грн.

У свою чергу, учасник конкурсу «Київстар» за лотом №1 запропонував ціну 2,705 млрд грн, за лотом №2 – 2,710 млрд грн, за лотом №3 – 2,7 млрд грн.

Мобільний оператор «Астеліт» за всіма трьома лотами запропонував ціну в розмірі 2,703 млрд грн.

Як зазначив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександр Животовський, сьогодні тендерний комітет має намір провести закрите засідання, на якому буде призначено дату й місце проведення торгів із голосу.

«Після розкриття конвертів ми зробимо перерву тендерної комісії й продовжимо засідання пізніше, коли вже в закритому режимі підіб’ємо підсумки вивчення документів, які було представлено, й підпишемо протоколи, в яких буде визначено дату й місце проведення торгів із голосу», - сказав Животовський.

Раніше в НКРЗІ зазначали, що планують провести торги з голосу 23 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2014 року Кабінет міністрів України підписав розпорядження про затвердження умов конкурсу на купівлю ліцензій на 3G-зв'язок.

Затверджений документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Стартова вартість ліцензії на 3G була встановлена в розмірі 2,7 млрд грн. Крім того, трьом операторам-переможцям необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінюється в 1,6 млрд грн. При цьому передбачається, що сума може змінюватися залежно від інфляції.

У документі також наголошується, що операторам необхідно буде протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років - на території всіх районних центрів та всіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, що підпали під дію Закону «Про санкції».

У січні 2015 року Нацкомісія з регулювання зв'язку прийняла заявки на участь у конкурсі на купівлю ліцензій на зв'язок третього покоління (3G) від трьох операторів - «Київстар», «МТС Україна» і «Астеліт» (life:). При цьому передбачалося, що оператори зобов'язані сплатити тендерну гарантію в розмірі 10% (270 млн грн) від вартості ліцензії не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати початку конкурсу (16 лютого). Враховуючи те, що всі компанії подали три заявки на лоти, загальна сума перерахованої тендерної гарантії становила 2,43 млрд грн.

10 лютого три найбільших мобільних оператори - «Київстар», «МТС Україна» і «Астеліт» (life:) повідомили про оплату тендерних гарантій за участь у конкурсі на купівлю ліцензій на зв'язок третього покоління (3G).