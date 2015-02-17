Продажі легкових автомобілів в Європі зростають сімнадцятий місяць поспіль

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) в січні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 6,7% - до 999,15 тис. одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

З урахуванням авторинків в Ісландії, Норвегії та Швейцарії у січні рівень продажів зріс на 6,2% - до 1,028 млн автомобілів.

Як відзначили в асоціації, зростання продовжилося сімнадцятий місяць поспіль.

Згідно з опублікованими даними, в січні поточного року найбільші авторинки Євросоюзу продемонстрували стабільне зростання. Приріст авторинку Іспанії становив - 27,5%, Італії - 10,9%, Великобританії - 6,7%, Франції - 6,2% та Німеччини - 2,6%.

Високий темп зростання у січні показали авторинки Ірландії - на 30,6%, Португалії - на 28%, Литви - на 20,6% і Чехії - на 15,3%.

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в січні становила 25,5%, а продажі в порівнянні з січнем 2014 року зросли на 6,8% - до 254,699 тис. автомобілів.

Головний конкурент Volkswagen, власник брендів Peugeot і Citroen, автомобільний концерн PSA Group в січні в порівнянні з торішнім показником скоротив обсяг продажів на 1,4% - до 107,808 тис. одиниць, а частка компанії у порівнянні з січнем 2014 року скоротилася з 11,7% до 10,8%.

Компанія Renault, третя компанія на європейському авторинку, збільшила продажі в січні на 10%- до 95,315 тис. авто, частка компанії на ринку склала 9,5%.

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу в 2014 році порівняно з 2013 року збільшилися на 5,7% - до 12,55 млн одиниць.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.