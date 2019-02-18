Велика афера із «пільговим розмитненням»

Роман Куховаренко – простий водій. Він з любов'ю оглядає свою омріяну автівку, про яку мріяв давно, але ціни кусалися. «Простенька «Шкода», 1999 року, місцями бита. От якщо зараз поміняти номери на цій машині, то вона коштуватиме п’ять тисяч», - розповідає чоловік.

Така ціна, звісно, була непідйомною. А відтак купив собі «євробляху». «900 євро вона мені коштувала», - пригадує Роман Куховаренко.

Їздив собі та горя не знав. Аж тут раптом із «євробляхами» почали боротися. Мовляв, немає чого їздити на доступних автівках, платіть величезні гроші за розмитнення. Однак Роман почув обіцянку президента – можна буде легалізувати зі знижкою. «Заплати від 500 до 1000 євро, але в бюджет, і отримай знижку, якщо ти вчасно це зробиш», - обіцяв очільник держави.

Щоб реалізувати обіцянку, прийняли цілий закон. До 22 лютого дають знижку 50 відсотків на акциз.

П’ять сотень, чи навіть тисячу доларів, Роман заплатити може. «Ну, поїдемо подивимося, як воно буде», - вирішує він та прямує на митницю разом з агентами «Грошей».

Знижка на розмитнення – лише на словах

Приїжджаємо на житомирську митницю. Одразу – шок. Тут просто неймовірні черги, розтягуються майже на кілометр. Адже до закінчення пільгового терміну залишилося менше, ніж тиждень.

«Та я тут вже добу стою», - каже нам один із водіїв у черзі.

Нерви у людей просто здають.

«Ти не проїдеш», - кричить митник водієві.

«Давай, відкривай шлагбаум», - різко відповідає йому водій.

Поки стоїмо у черзі, одразу ж стикаємося із першою схемою нелегального заробітку на звичайних автовласниках.

«Це черга для законослухняних. А є ще одна, за гроші»,- розповідає нам тонкощі місцевий підприємець Сергій Зайцев.

Йому доводилося розмитнити не одну автівку, тому систему знає добре: «У понеділок є так званий день для вантажівок. Але якщо «дати на лапу», то можна просунутися тоді поза чергою».

Відтак, аби все ж встигнути розмитнити авто, доведеться заплатити, щоб пройти повз чергу. Мало того, цей термінал ще й приватний. Тому за в’їзд доведеться доплатити ще 180 гривень.

На кожному кроці – плати.

Але спершу дізнаємося, у скільки ж влетить розмитнення. Їдемо разом із Романом до брокера - це такий спеціальний посередник між автомобілістом та митником. Жінка «копається» у спеціальній програмі… «33 500 зі штрафом»,- ошелешує нас жінка.

Тридцять три тисячі п’ятсот гривень, приблизно 1290 доларів! Більше, ніж уся вартість автівки Романа!

«Але це не гарантія, що з цією купчою пропустять. Може бути і до 50 тисяч», - зазначає власник «євробляхи».

Аж до 50 тисяч? Але ж у законі прописано – чітка формула розрахунку податків, велика знижка…

«А ви такі здивовані?!», - каже жінка-брокер.

Ну, взагалі - так, здивовані. Президент же обіцяв: розмитнення буде доступним.

«Обіцяти – не означає одружитися, - сміється жінка. – Ви би прийшли ще два місяці тому, знаєте, скільки би вам за неї порахували? Тисяч шістдесят. Зараз більш лояльно, хоча перші так і розмитнювали».

Виявляється, тут діє цікава схема. Спершу водій надає свій договір купівлі-продажу. Там вказана ціна автівки. Наприклад, 900 доларів. Але митники кажуть: «А ми не віримо!». І визначають ціну самі.

«Пальцем у небо! Там є моніторингова група, яка визначає ціну автомобіля. Тобто, якщо ви купили її за $500 – це нікого не цікавить. Ми закинули [угоду про купівлю-продаж], моніторингова група опрацьовує ваші документи, і вони визначають суму. Або погоджуєтесь, або ні», - розповідає нам схему жінка.

Брокери зізнаються: майже завжди ціну сильно завищують!

«Коли привозять машину і показують оригінальні документи на 15 тисяч, їм ставлять 25», - додає вона.

Роблять це не випадково, бо саме від ціни автівки і визначають, скільки податків треба заплатити.

Може, це тільки нашому Роману так «пощастило»? Та де там! У черзі повно обурених водіїв.

«Я вам так скажу, ця машина, її у Європі ціна тисяча доларів…за розмитнення, брокера, акциз, навіть с 50% акцизу, податки – усе разом буде три тисячі доларів. Потрійна вартість машини, але вона стара, тому так», - розповідає нам один із водіїв.

А брокери тим часом «потирають руки» від хороших прибутків.

«Ми подаємо «каталожні» оцінки, «швак» і, ну, в нас класно, в нас по «шваку» все чотко», - завзято розповідає нам брокер.

Спецсистема по завищенню ціни

Що ж це за «швак», із яким все «чотко»? «Анонім система «супер швак» - німецький електронний каталог, де за багатьма факторами визначається ціна», - розповідає інший брокер.

«Взагалі ціну мали б визначати на підставі договору. Але дали вказівку «зверху» – використовувати «супер швак», - пояснює він причини використання електронного каталогу, приховуючи обличчя.

Ця система «супер швак» – це новація на митниці. Формально її використовують, аби перевірити, чи не занизив водій ціну своєї машини. Начебто і нічого такого. Якби не одне «але».

«Специфіка «швака» – він працює на європейський ринок. Там свої цінові норми і не враховується поганий стан автівки. Тому ціни, як правило, значно вищі», - розповідає брокер.

Відтак, на виході ціна завищується дуже серйозно. І головне – ніхто, окрім митників, не бачить та не контролює встановлення ціни!

«Митна вартість – це святая святих. Я просто даю документи, а там вони вже мутять», - розповідає юрокер-анонім.

Виходить, обіцяна знижка на розмитнення сповна компенсується завищеною вартістю автівок. «Фактично, все це перетворилося на обман», - резюмує співрозмовник «Грошей».

Ставимо питання очільниці житомирської митниці - як все ж вираховується вартість податку?

«Є чітка формула. Платиться мито, ПДВ, та акциз із 50% знижкою», - розповідає жінка.

Це зрозуміло. Але як, все ж таки, визначається ціна автівки? Адже це головне. Чиновниця майстерно ухиляється від відповіді, але ми її таки «дотискаємо».

«Ну, у нас є ціла система. Ми оцінюємо машини за купою параметрів. І тоді вже ухвалюємо рішення», - нарешті розповідає очільниця митниці.

Хоча автор закону про розмитнення Ніна Южаніна божилася: вартість автівок завищувати не будуть! Ошукали?

«Після прийняття змін, якщо особа, яка здійснює митне оформлення авто, надасть офіційні документи, які підтверджують заявлену вартість транспортного засобу, зокрема, банківські платіжні документи або договір купівлі-продажу, або копії митних декларацій країни відправлення, митна вартість коригуватися не буде», - зазначала Южаніна.

Але і це ще не все! Окрім захмарних податків, заплатити доведеться і брокеру.

«Ціна на брокерські послуги виросла до 300 доларів», - розповідає один з них.

Уявляєте – треба віддати середню зарплатню українця просто за послуги посередника. Причому, за словами брокера-аноніма, більша частина грошей піде на… хабар! «Нам доводиться віддавати по 150 доларів із машини митнику. Якщо не згоден платити – ти просто не будеш працювати», - пояснює він.

Отже, за офіційними даними, одна лише житомирська митниця від початку дії закону розмитнила 3300 автівок. Якщо вірити співрозмовнику «Грошей», лише одних хабарів житомирська митниця отримала майже півмільйона доларів!

Роман підрахував, скільки ж йому загалом доведеться віддати за свою стареньку «Шкоду» - податки, штраф, плату брокеру, постановку на облік.

«Виходить, як мінімум, 52 тисячі гривень», - озвучує суму водій.

І вона просто неймовірна. Тож чоловік приймає радикальне рішення: «Я не буду її розмитнювати, просто розберу на запчастини».

За останніми даними, в Україні встигли розмитнити тільки 161 тисячу «євроблях». Разом вони сплатили до бюджету понад 10 мільярдів гривень. Але всього в країну ввезли понад мільйон автівок! Що робитимуть всі інші автовласники, які не в змозі заплатити захмарні податки і хабарі? Питання і досі відкрите.

Приватні митниці та оплата незрозумілих послуг

Однак мало того, що офіційні митники на пільговому розмитненні добряче заробляють, є чим поживитися і бізнес-партнерам президента Порошенка.

На столичному митному пості сотні автівок, сувора охорона та контрольно-пропускний пункт. Тут маса автовласників сподівається таки встигнути розмитнити свої «євробляхи». Але дивіться: на вході чомусь написано не «митниця», а ТОВ «Інтелектуальні автомобільні технології». І табличка: «Корпорація «Укравто»».

«Це все приватна територія», - під’їжджаючи до прохідної, розповідає нам киянин Олександр, який чесно заплатив усі податки (до слова, вартість його автівки теж завищили - понад 4 тисячі євро за стареньку «Рено»).

Тобто, приватна? Це ж наче державна митниця?.. Не повірите, але це так – митники лише орендують тут кілька поверхів.

«Інакше до державної установи не дібратися. Вона з усіх боків огороджена приватною територією», - пояснює нам Олександр.

Щоб дістатися до митниці та заплатити державі податок треба… ще раз заплатити. Просто за в’їзд! Олександра така перспектива не тішить. Пробуємо виїхати з території.

«Добрий день! Пропуск», - питає охоронець аби впевнитися, що ви заплатили.

«Я на Васадзе працюю!», - каже чоловік, намагаючись проїхати на територію.

«На Васадзе? А, ви працюєте на Васадзе. Машинку назад! Оплатіть пропуск!», - наче пропускаючи мимо вух, каже охоронець.

На Васадзе? Дивно, чому цей чоловік згадав про Васадзе? Та тому, що компанія входить до орбіти корпорації «Укравто» - виробника автомобілів «Ланос» та одного з бенефіціарів завищених податків на автівки.

До речі, Таріел Васадзе – давній бізнес-партнер Петра Порошенка. У 2006-му вони навіть почали будувати спільний автозавод у Росії. Пам'ятаєте, не так давно Порошенко хотів купити два скандальні броньовані «Мерседеси» по 42 мільйони гривень кожен? Вгадайте, чия компанія тоді мала збагатитися за рахунок держбюджету? Правильно – Таріела Васадзе.

«А, так я виїхати не можу? Я не можу як громадянин України вільно проїжджати територією?», - не втрачає надії потрапити до митниці Олександр. Але охоронець невблаганний.

«Я такий самий пастух. Мені, що сказали, те я і роблю», - різко відповідає охоронець.

Ну, що ж, подивимося як працює ця система вибивання грошей із людей.

«Це пропуск, на якому митниця поставила штамп і я по ньому маю приватній конторі заплатити якісь кошти», - розповідає водій «євробляхи».

На під’їзді до митниці бачимо, що тут величезна черга людей, яким також доведеться розлучитися зі своїми кревними!

Тим часом Олександр читає документи, які йому запропонували підписати на в’їзді. «Це мені дали таку заяву», - показує він аркуш паперу «Грошам». Від написаного на цьому папірці будь-який юрист просто розсміявся б.

«Відмовляюся від укладання договору на надання послуг у зоні митного контролю. У свою чергу, гарантую оплатити надані мені послуги в зоні митного контролю відповідно до тарифів», - читає чоловік вголос те, що написано на аркуші.

Але це ще дрібнички. Доходимо до каси. Тут цілий прейскурант. Просто за заїзд – 1070 гривень. А за день стоянки – ще 170! За що ж такі гроші?

Не дивно, що увага преси бізнесменам не подобається. «А ви хто?.. Я не дозволяю себе знімати», - говорить охоронець і розбиває телефон агентів «Грошей».

Нам не дають знімати! Але правди все одно доб’ємося.

«Можете мені пояснити, за що я плачу гроші та кому?», - питає охоронця Олександр.

«Коли ви заїжджали, ви заповнювали [документ] і прийняли умови цієї угоди!», - вже суворо пояснює охоронець.

«Ну так послуги мені ніякі не надали!», - наполягає на своєму Олександр.

«А чого ви протягом дня не розібралися?», - дивується охоронець.

«А, скажіть, ви мене не випустите, якщо я не заплачу?», - намагається домогтися відповіді Олександр.

«Ні, звісно», - спокійно відповідає охоронець.

У приміщенні, де знаходимось, бачимо цікаві ящики. Тут акти «проплат» за «послуги». Кожен папірець – це 1070 гривень! Що ж такого отримує споживач за ці гроші? Ідемо за поясненнями до дирекції.

Після довгих умовлянь, представник компанії погоджується хоча би щось пояснити. «Це територія приватна. Є облаштовані майданчики, є там санвузли, охорона, відеонагляд», - пояснює він.

Тобто тисяча сімдесят гривень просто за парковку, санвузол та зал очікування?!

«Люди ознайомлюються із тарифами і можуть зробити вибір», - спокійно додає представник дирекції приватної митниці.

З одного боку, бізнес є бізнес. З іншого – а чи не надто сильно заламують ціни? Адже на тій же житомирській митниці заїзд коштує всього 180 гривень. І нічого, працюють якось.

Взагалі, для такого бізнесу достатньо просто зробити парковку, поставити охорону, шлагбаум та виділити митникам кілька поверхів у своїй будівлі - асе, можна брати гроші із сотень автівок на день! Чому б таким бізнесом не зайнятися державній митниці? Але ні – ледь не всі надприбуткові термінали в Україні, виявляється, приватні. Чому так? «Гроші» направили запит до Державної фіскальної служби із проханням пояснити ситуацію. Чекаємо на відповідь і розповімо, хто заробляє на українцях найбільше і як можна не платити зайвого.

Анастасія Заремба, Андрій Засаднюк