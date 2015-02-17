Торги ліцензіями на 3G-зв'язок пройдуть 23 лютого

Тендерна комісія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), прийняла рішення провести торги з голосу за тендером на отримання ліцензій на 3G-зв'язок 23 лютого 2015 року.

Про це повідомляється в протоколі засідання тендерної комісії, опублікованому на сайті НКРЗІ.

Згідно з документом, торги за першим лотом планується провести о 10.00, за другим - об 11.00 і за третім - о 12.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 лютого, тендерна комісія на своєму засіданні розкрила конверти з ціновими пропозиціями мобільних операторів. За всіма трьома лотами, виставленими на конкурсі на зв'язок третього покоління (3G), компанія «МТС Україна» запропонувала найвищу ціну. За лотом №1 оператор запропонував ціну 2,708 млрд грн, за лотом №2 – 2,715 млрд грн, за лотом №3 - 2,705 млрд грн.

У свою чергу, учасник конкурсу «Київстар» за лотом №1 запропонував ціну 2,705 млрд грн, за лотом №2 - 2,710 млрд грн, за лотом №3 - 2,7 млрд грн.

Читайте також"МТС-Україна" готова заплатити за ліцензії на 3G-зв'язок більше за іншихМобільний оператор «Астеліт» за всіма трьома лотами запропонував ціну у розмірі 2,703 млрд грн.

На початку грудня 2014 року Кабінет міністрів України підписав розпорядження про затвердження умов конкурсу на купівлю ліцензій на 3G-зв'язок.

Затверджений документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Стартова вартість ліцензії на 3G була встановлена в розмірі 2,7 млрд грн. Крім того, трьом операторам-переможцям необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінюється в 1,6 млрд грн. При цьому передбачається, що сума може змінюватися залежно від інфляції.

У документі також наголошується, що операторам необхідно буде протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років - на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які підпадають під дію Закону «Про санкції».