Геращенко просить РНБО обмежити частку росіян в українських мобільних операторах до 25%

Народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з проханням розробити правові механізми обмеження частки російських компаній у статутному капіталі українських мобільних операторів розміром не більш як 25%.

Про це Геращенко написав на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Прошу на засіданні РНБОУ розглянути питання про встановлення обмежень у володінні російськими юридичними і фізичними особами (кінцевими бенефіціарами) і афільованими з ними особами частками, які не перевищуватимуть 25% у сукупності, у статутних капіталах компаній у сфері засобів передачі (зберігання, обробки) інформаційних даних, мобільного і супутникового зв'язку, систем навігації і телекомунікації», - написав депутат.

Причиною звернення до РНБО стало те, що, на думку Геращенка, оператори мобільного зв'язку, контрольні пакети акцій яких належать резидентам Російської Федерації, «вільно або мимоволі продовжують допомагати російсько-фашистським агресорам у війні проти України».

«Дані стільникової мережі в районі проведення АТО і зокрема в районі Дебальцевого передаються терористам, які розсилають нашим бійцям смски загрозливого і принизливого характеру», - пояснив Геращенко.

За його словами, обмеження частки російських юросіб у статутному капіталі українських компаній «гарантуватиме інформаційну безпеку країни і закриє потік фінансових ресурсів, які виводяться у формі дивідендів російським бенефіціарам».

Як повідомляв УНІАН, торік найбільших мобільних операторів неодноразово звинувачували у неналежному захисті персональних даних своїх абонентів.

Так, питання порушення умов ліцензії «МТС Україна» було порушено у квітні 2014 року попереднім складом Нацкомісії з регулювання зв'язку на чолі з Петром Яцуком. Тоді НКРЗІ провела позапланову перевірку, за результатами якої були виявлені випадки втручання у роботу мережі оператора. Пізніше екс-глава регулятора повідомив, що йшлося про доступ російських спецслужб до даних про українських абонентів. Зрештою, за результатами розгляду відомство ухвалило рішення не відкликати ліцензію оператора, проте наказало посилити захист мережі від несанкціонованих втручань.

У самій компанії «МТС Україна» зробили заяву, в якій спростовували звинувачення в неналежному захисті персональних даних своїх абонентів, запевнивши, що оператор «МТС» не передавав інформацію про абонентів третім особам, зокрема російським спецслужбам.

Читайте такожТорги ліцензіями на 3G-зв'язок пройдуть 23 лютогоПримітно, що вчора, 16 лютого, Нацкомісія з регулювання зв'язку почала проведення тендеру на продаж ліцензій на 3G-зв‘язок. До участі в конкурсі були допущені три найбільших мобільних оператори - «Київстар», «МТС Україна» і «Астеліт». При цьому, за умовами тендеру, після отримання ліцензії і оплати її вартості мобільні оператори можуть втратити право запустити мережу третього покоління, якщо вони підпадуть під дію Закону «Про санкції».

Довідка УНІАН. На сьогодні «МТС Україна» є 100% дочірнім підприємством російської компанії «Мобільні ТелеСистеми».

«Київстар» же безпосередньо не є підконтрольним російській компанії, проте він входить до міжнародного холдингу Vimpelcom, найбільша частка якого (47,9% голосуючих акцій) контролюється компанією Altimo, що входить до російської «Альфа Груп».

Акціонерами компанії «Астеліт» є Turkcell (Туреччина) – 55% і найбільша українська фінансово-промислова група СКМ Ріната Ахметова – 45%.