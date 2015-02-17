У "Київстарі" заявили, що не дають Росії доступу до конфіденційної інформації абонентів
Мобільний оператор «Київстар» повідомляє про відсутність можливості отримання іноземними компаніями доступу до конфіденційної інформації абонентів або телекомунікаційного устаткування компанії.
Про це повідомив УНІАН директор з корпоративних комунікацій «Київстар» Михайло Шуранов у відповідь на звинувачення народного депутата Антона Геращенка у неналежному захисті мережі та персональних даних абонентів компаній, контрольні пакети акцій яких належать резидентам Російської Федерації.
«Іноземні компанії доступу до конфіденційної інформації чи обладнання «Київстар» не мають», - зазначив Шуранов.
За його ловах, мережа «Київстар» є захищеною від прослуховування у відповідності з ліцензійними умовами і законодавством України, що підтверджено технічними перевірками, в тому числі за участю СБУ і НКРСІ.
«Згідно з висновками державних комісій, що здійснювали перевірки, несанкціонованого зняття інформації, порушень конфіденційності даних абонентів, незаконної обробки інформації, а також розповсюдження відповідних даних в мережі «Київстар» не виявлено», - повідомив Шуранов.
При цьому він підкреслив, що мобільна мережа цивільного призначення, якою є мережа «Київстар», не повинна використовуватися при веденні армійських військових операцій.
Читайте такожВійськових в районі Дебальцевого спамлять СМСками з закликами здатися (фото)«У відповідності з законодавством України Міністерство оборони є спеціальним користувачем радіочастотного ресурсу і для військових цілей використовує свої власні, спеціальні канали зв'язку та обладнання», - заявив топ-менеджер.
У відповідь на пропозицію Геращенко ввести 25% обмеження на частку російських акціонерів у статутному капіталі українських мобільних операторів, Шуранов заявив, що кінцевим бенефіціаром «Київстару» є голландська компанія Vimpelcom Ltd., акції якої котуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.
«Кінцевий бенефіціар «Київстар» - європейська компанія Vimpelcom Ltd (зі штаб-квартирою в Нідерландах). Цій компанії належить 100% акцій «Київстар». Vimpelcom Ltd здійснює діяльність у відповідності з законами Королівства Нідерландів та Євросоюзу. Акції компанії розміщуються на Нью-Йоркській фондовій біржі NASDAQ, що вимагає повного виконання вимог комісії з цінних паперів США», - повідомив Шуранов.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат Антон Геращенко звернувся до РНБО України з проханням розробити правові механізми обмеження частки російських компаній у статутному капіталі українських мобільних операторів розміром не більше 25%. Причиною звернення стало те, що, на думку Геращенко, оператори мобільного зв'язку, контрольні пакети акцій яких належать резидентам Російської Федерації, «вільно або мимоволі продовжують допомагати російсько-фашистським агресорам у війні проти України». За його словами, дані мережі мобільних операторів в районі проведення АТО і зокрема в районі Дебальцеве передаються терористам, які розсилають нашим бійцям смски загрозливого і принизливого характеру».
Довідка УНІАН. На сьогоднішній день «МТС Україна» є 100% дочірнім підприємством російської компанії «Мобільні Телесистеми».
«Київстар» безпосередньо не є підконтрольним російської компанії, проте він входить в міжнародний холдинг Vimpelcom, найбільша частка якого (47,9% голосуючих акцій) контролюється компанією Altimo, що входить в російську «Альфа Груп».
Акціонерами компанії «Астеліт» є Turkcell (Туреччина) - 55% і найбільша українська фінансово-промислова група СКМ Ріната Ахметова - 45%.