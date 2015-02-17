У "Київстарі" заявили, що не дають Росії доступу до конфіденційної інформації абонентів

Про це повідомив УНІАН директор з корпоративних комунікацій «Київстар» Михайло Шуранов у відповідь на звинувачення народного депутата Антона Геращенка у неналежному захисті мережі та персональних даних абонентів компаній, контрольні пакети акцій яких належать резидентам Російської Федерації.

«Іноземні компанії доступу до конфіденційної інформації чи обладнання «Київстар» не мають», - зазначив Шуранов.

За його ловах, мережа «Київстар» є захищеною від прослуховування у відповідності з ліцензійними умовами і законодавством України, що підтверджено технічними перевірками, в тому числі за участю СБУ і НКРСІ.

«Згідно з висновками державних комісій, що здійснювали перевірки, несанкціонованого зняття інформації, порушень конфіденційності даних абонентів, незаконної обробки інформації, а також розповсюдження відповідних даних в мережі «Київстар» не виявлено», - повідомив Шуранов.

При цьому він підкреслив, що мобільна мережа цивільного призначення, якою є мережа «Київстар», не повинна використовуватися при веденні армійських військових операцій.

Читайте такожВійськових в районі Дебальцевого спамлять СМСками з закликами здатися (фото)«У відповідності з законодавством України Міністерство оборони є спеціальним користувачем радіочастотного ресурсу і для військових цілей використовує свої власні, спеціальні канали зв'язку та обладнання», - заявив топ-менеджер.

У відповідь на пропозицію Геращенко ввести 25% обмеження на частку російських акціонерів у статутному капіталі українських мобільних операторів, Шуранов заявив, що кінцевим бенефіціаром «Київстару» є голландська компанія Vimpelcom Ltd., акції якої котуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

«Кінцевий бенефіціар «Київстар» - європейська компанія Vimpelcom Ltd (зі штаб-квартирою в Нідерландах). Цій компанії належить 100% акцій «Київстар». Vimpelcom Ltd здійснює діяльність у відповідності з законами Королівства Нідерландів та Євросоюзу. Акції компанії розміщуються на Нью-Йоркській фондовій біржі NASDAQ, що вимагає повного виконання вимог комісії з цінних паперів США», - повідомив Шуранов.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Антон Геращенко звернувся до РНБО України з проханням розробити правові механізми обмеження частки російських компаній у статутному капіталі українських мобільних операторів розміром не більше 25%. Причиною звернення стало те, що, на думку Геращенко, оператори мобільного зв'язку, контрольні пакети акцій яких належать резидентам Російської Федерації, «вільно або мимоволі продовжують допомагати російсько-фашистським агресорам у війні проти України». За його словами, дані мережі мобільних операторів в районі проведення АТО і зокрема в районі Дебальцеве передаються терористам, які розсилають нашим бійцям смски загрозливого і принизливого характеру».

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день «МТС Україна» є 100% дочірнім підприємством російської компанії «Мобільні Телесистеми».

«Київстар» безпосередньо не є підконтрольним російської компанії, проте він входить в міжнародний холдинг Vimpelcom, найбільша частка якого (47,9% голосуючих акцій) контролюється компанією Altimo, що входить в російську «Альфа Груп».

Акціонерами компанії «Астеліт» є Turkcell (Туреччина) - 55% і найбільша українська фінансово-промислова група СКМ Ріната Ахметова - 45%.