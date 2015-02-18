Маріупольський порт зупинив роботу через артобстріли бойовиків
Терористи систематично знищують інфраструктуру Донецької та Луганської областей
Маріупольський морський торговельний порт зупинив роботу внаслідок артобстрілів бойовиків та пошкодження залізничних комунікацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
За його словами, терористи систематично знищують інфраструктуру Донецької і Луганської областей
«Внаслідок артобстрілів бойовиками пошкоджено газопровід Вуглегірської ТЕС у Світлодарську Артемівського району Донецької області», - зазначив Лисенко.
Також пошкоджено залізничні комунікації і припинено залізничне сполучення між контрольованою і неконтрольованою Україною територіями на 5 ділянках Донецької області і трьох ділянках Луганської області.
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Це, сказав Лисенко, призвело до зупинки роботи потужних вугільних і металургійних підприємств регіону, а також Маріупольського морського торговельного порту.