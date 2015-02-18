У Маріупольському порту спростовують інформацію про зупинку роботи

У Маріупольському морському торговому порту (ММТП) спростовують інформацію, поширену в штабі АТО, про зупинку підприємства.

Як повідомив 0629 головний диспетчер ММТП Володимир Черненко, порт працює в штатному режимі. Правда, через ескалацію конфлікту на Донбасі останні кілька місяців порт перестав отримувати вантажі з міст регіону.

Останнім часом він обробляє вантажі головним чином місцеві - від двох маріупольських меткомбінатів. Але говорити про зупинення порту не можна. Він продовжує роботу, сказав Черненко.

Читайте такожБойовики пошкодили газопровід, який забезпечує Вуглегірську ТЕСЯк повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар АТО Андрій Лисенко повідомив, що Маріупольський морський торговий порт зупинив роботу внаслідок артобстрілів бойовиків і пошкодження залізничних комунікацій.

Пошкоджено залізничні комунікації та припинено залізничне сполучення між контрольованою та неконтрольованою Україною територіями на 5 дільницях Донецької області та трьох дільницях Луганської області, заявив Лисенко.

Це, за його словами, призвело до зупинення роботи потужних вугільних і металургійних підприємств регіону, а також Маріупольського морського торгового порту.