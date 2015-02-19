Київстар відновив мобільний зв'язок у більшості міст і сіл Луганщини

Протягом минулої доби спеціалісти «Київстар» змогли усунути пошкодження на волоконно-оптичній магістралі на території Луганської області, й мобільний зв'язок компанії тут знову запрацював.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

"Станом на 19 лютого 2015 року роботу радіомережі «Київстар» на території Луганської області відновлено. Наразі функціонують майже 80% базових станцій на території регіону, послуги мобільного зв’язку доступні у більшості міст та населених пунктів Луганщини", - повідомляє прес-служба.

Згідно з інформацією компанії, аварія на волоконно-оптичній магістралі сталася 17 лютого 2015 внаслідок розривів і пошкодження кабелю. Ситуація ускладнювалася тим, що частина магістралі знаходиться на території проведення антитерористичної операції, де обмежено рух цивільного транспорту.

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"Складнощі зі зв’язком на території Донецької та Луганської області виникли 4 лютого 2015 року, коли технічний центр «Київстар» в Донецьку було захоплено озброєними людьми, які знеструмили і пошкодили телекомунікаційне обладнання. У результаті без зв'язку залишилася більше половини Донецької області і майже вся Луганська область. Згодом фахівці «Київстар» практично повністю відновили мобільний зв'язок у Луганській області. У Донецькій області залишаються складнощі зі зв’язком через неможливість отримати доступ до технічного майданчику", - нагадують у прес-службі.