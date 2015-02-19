Імпорт автомобілів до України за рік скоротився більш ніж у 2 рази

Україна скоротила імпорт легкових автомобілів у 2014 році порівняно з 2013 роком більш ніж удвічі - до 146,5 тис. одиниць, повідомили у прес-службі асоціації «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, у грошовому вираженні імпорт автотранспортних засобів скоротився на 60%, а митна вартість авто становила понад 1,6 млрд дол.

За даними асоціації, легкові автомобілі в загальному обсягу ввезення до України автотранспорту зайняли 43%, або 62,6 тис. одиниць, що на 64% менше, ніж ввезених у попередньому році, а в грошовому вираженні скорочення імпорту становило 64% - 1,2 млрд дол.

Частка вживаних легкових авто в загальному обсягу імпорту становила 7%.

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Найбільше легкових авто ввезено до України з Японії – 11,751 тис., або 19% річного імпорту, на суму 301 млн дол. На другому місці - Німеччина, з якої імпортовано 6,165 тис. авто на суму 188 млн дол. Третє місце у Кореї з показником 5,507 тис. ввезених автомобілів на 18,2 млн дол.

До п'ятірки країн-лідерів з поставки легкових авто увійшли також США і Росія з результатами 4,184 тис. і 4,072 тис. авто відповідно.

На частку комерційних автомобілів у загальному автоімпорті минулого року припадає 56% (82,7 тис. од.), вартість яких становила 419 млн дол. Порівняно з 2013 роком імпорт цих авто зменшився на 34%, або на 43 тис. од., при цьому 80% імпорту комерційних авто забезпечили Німеччина, Франція та Італія.

Зокрема, з Німеччини ввезено 38,13 тис. авто на суму 165,1 млн дол., з Франції – 23,082 тис. авто на 76,3 млн дол., з Італії – 6,392 тис. на 23,7 млн дол.

При цьому частка нових авто у загальному обсязі імпорту комерційних автомобілів становила лише 4%.

Частка автобусів у загальному імпорті автотранспортних засобів становила лише 1%, при цьому 86% ввезених автобусів становила техніка, що була в експлуатації.

Усього за минулий рік до України ввезено 1,2 тис. автобусів на 14,5 млн дол., що на 59% менше в кількісному вираженні і на 68% - у вартісному.

У цьому сегменті 60% поставок забезпечила Німеччина – 707 автобусів на 6,3 млн дол., другий результат – у Росії (134 автобуси на 2,2 млн дол.), третій – у Польщі (54 автобуси на 0,66 млн дол.).

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році імпорт автомобілів до України становив 301,956 тис. одиниць на загальну суму 3,9 млрд дол.

Обсяг продажу легкових автомобілів в Україні у 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком в 2,2 разу – до 97,02 тис. авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» була створена у 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України, - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» та ін. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.