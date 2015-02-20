У Чорному морі затонув російський суховантаж із «чорного списку» суден, що заходили до Криму

У ніч на 19 лютого поблизу Синопа (Туреччина) затонув російський суховантаж Fort Azov - фігурант кримського "чорного списку".

Як повідомляє BSNews, судно з 3 тис. тонн пиломатеріалів на борту випливало з Варни в штормових умовах. Відбулося зміщення вантажу, ймовірно, частина вантажу пішла за борт. Капітан запросив допомоги 18 лютого, повідомивши про сильний крен на лівий борт.

Екіпаж із 12 осіб зняли турецькі рятувальники, ніхто, за наявними даними, не постраждав.

Судячи з усього, судно належить російському власнику (оператору), зареєстрованого в країнах Балтії.

23 червня, 13 та 27 вересня 2014 року, за даними моніторингової групи "Майдану закордонних справ", були зафіксовані заходження судна в окуповану Керч.