Влада Білорусі хоче забов'язати користувачів платити за Skype

Міністр зв'язку Білорусі Сергій Попков повідомив журналістам про свій намір запропонувати уряду змусити безкоштовні VoIP-сервіси, наприклад, Skype або Viber, поділитися частиною прибутків з білоруською державою, пише DW.

Читайте такожДля білоруських підприємців Митний союз страшніше девальвації - DWТехнологія VoIP (англ. Voice over Internet Protocol - голос по інтернет-протоколу) застосовується не тільки в телефонії, але і для передачі звуку в системах IP - відеоспостереження, системи оповіщення, при трансляції вебінарів, при онлайн перегляді фільмів або в онлайн-іграх.

"Ми розуміємо, що поверх мережевих ресурсів, створених "Белтелекомом", стільниковими операторами, ще працюють технології Skype, Viber та інші, які не вкладають ні одного цента в розвиток технологій всередині республіки... Ми будемо пропонувати уряду інструменти монетизації цих послуг, щоб оператори цих послуг ділилися доходами для розвитку мережі", - сказав міністр.

Попков з посиланням на неназваних закордонних аналітиків сказав, що такі оператори створюють надлишковий трафік, причому 1 відсоток користувачів використовують ресурс інтернет-шлюзу на 50 відсотків.

Редактор інтернет-видання Electroname.com Федір Павлюченко в інтерв'ю DW сказав, що багато хто сприйняв заяву міністра зв'язку як жарт.

"Є відчуття, що білоруські чиновники змагаються у спробах запропонувати найбільш абсурдну ідею щодо наповнення бюджету. На жаль, ідея цілком може реалізуватися. Аналогічні ідеї з'являлися в багатьох країнах. Так, в Росії ініціаторами виступили самі мобільні оператори. Пропонувалося окремо тарифікувати VoIP-трафік. Саме така реалізація можлива і в Білорусі", - вважає Павлюченко.

Портал Tut.by з посиланням на анонімне джерело повідомив, що передбачається введення окремої тарифікації VoIP-трафіку для білоруських абонентів стільникових операторів.

Читайте такожПрезидент Білорусі поставив завдання знизити залежність від РосіїЯкщо це буде реалізовано, то це буде порушенням принципу мережевої нейтральності (net neutrality), згідно з яким забороняється надавати пільгові (або навпаки більш дорогі) тарифи на доступ до тих чи інших інтернет-ресурсів. В даному випадку мова йде про введення плати за користування, серед іншого, безкоштовними сервісами.

"Виходить, що всі опиняться у виграші. Оператори створять біллінг і окуплять витрати, Мінзв'язку збільшить доходи, а заплатять за все споживачі. До речі, за аналогічною схемою телефонізація країни була проведена за рахунок інтернет-користувачів", - зазначив Павлюченко.