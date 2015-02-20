Fitch знизило рейтинг «Укрзалізниці»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті для Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») до загальнодержавного рівня «СС» з «CCC» і підтвердило довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «CCC».

Як йдеться в повідомленні агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, Fitch також знизило рейтинг облігацій Shortline Plc, за якими «Укрзалізниця» є поручителем.

Fitch також зазначає, що «Укрзалізниця» - вельми залежна компанія «з підтримкою від держави».

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Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «СС» з «ССС», одночасно підтвердивши рейтинг у національній валюті на рівні «ССС». Державні рейтинги, згідно з повідомленням, також були присвоєні євробондам України.

Зниження довгострокового рейтингу було обумовлене вірогідністю можливого дефолту і низьким рівнем державних резервів.

Тоді ж Fitch спрогнозувало падіння економіки України в 2015 році до 5%, що стало одним з найгірших прогнозів розвитку економічної ситуації в нашій країні поряд з урядовим прогнозом падіння економіки в 2015 році на 5,5%.