life:) купив ліцензію на 3G зв'язок за 3,36 млрд гривень
Один з найбільших мобільних операторів в Україні «Астеліт» (ТМ life:)) сьогодні, 23 лютого, за результатами торгів «з голосу» став переможцем конкурсу на зв'язок третього покоління (3G) по першому з трьох лотів «радіочастоти 1920-1935/2110-2125 Мгц», запропонувавши за ліцензію 3,355 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, початкова вартість по першому лоту після розкриття тендерних пропозицій становила 2,708 млрд грн.
За умовами тендеру, мінімальний крок збільшення ціни під час торгів становив 5% від стартової вартості ліцензії, або 135 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, 17 лютого тендерна комісія на своєму засіданні розкрила конверти з ціновими пропозиціями мобільних операторів. По всіх трьох лотах, виставлених на конкурсі на зв'язок третього покоління (3G), компанія «МТС Україна» запропонувала найвищу ціну. По лоту №1 оператор запропонував ціну 2,708 млрд грн, по лоту №2 – 2,715 млрд грн, по лоту №3 – 2,705 млрд грн. У свою чергу, учасник конкурсу «Київстар» по лоту №1 запропонував ціну 2,705 млрд грн, по лоту №2 – 2,710 млрд грн, по лоту №3 – 2,7 млрд грн. Мобільний оператор «Астеліт» по всіх трьох лотах запропонував ціну у розмірі 2,703 млрд грн.
На початку грудня 2014 року Кабінет міністрів України підписав розпорядження про затвердження умов конкурсу на придбання ліцензій на 3G-зв‘язок.
Затверджений документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років в усіх регіонах України по трьох лотах одночасно. Стартова вартість ліцензії на 3G була встановлена у розмірі 2,7 млрд грн. Крім того, трьом операторам, що перемогли, необхідно буде узяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінюється в 1,6 млрд грн. При цьому передбачається, що сума може змінюватися залежно від інфляції.
У документі також наголошується, що операторам необхідно буде упродовж 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років – на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів з населенням більш як 10 тисяч осіб.
У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, що підпадають під дію Закону «Про санкції».