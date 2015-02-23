«Київстар», МТС і life:) купили ліцензії на 3G зв'язок

Найбільший український оператор мобільного зв'язку «Київстар» за результатами торгів «з голосу» переміг у конкурсі на зв'язок третього покоління (3G) за третім із трьох лотів, запропонувавши ціну за ліцензію у 2,7 млрд грн, яка є стартовою вартістю.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з умовами тендеру, «Київстар» автоматично став переможцем за третім лотом з ціною, яка була запропонована ним під час розкриття цінових пропозицій, тому що інші учасники конкурсу - «МТС Україна» і «Астеліт» - виграли конкурс за першими двома лотами.

Оператор «МТС Україна» за результатами торгів «з голосу» переміг у конкурсі на зв'язок третього покоління (3G) за другим з трьох лотів, запропонувавши ціну за ліцензію у 2,715 млрд грн, яка є стартовою вартістю.

Інший мобільний оператор «Астеліт» (ТМ life:)) став переможцем конкурсу за першим із трьох лотів, запропонувавши за ліцензію 3,355 млрд грн за стартової ціни 2,708 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого тендерна комісія на своєму засіданні розкрила конверти з ціновими пропозиціями мобільних операторів. По всіх трьом лотам, виставленим на конкурсі на зв'язок третього покоління (3G), компанія «МТС Україна» запропонувала найвищу ціну. По лоту №1 оператор запропонував ціну 2,708 млрд грн, по лоту №2 – 2,715 млрд грн, по лоту №3 – 2,705 млрд грн. У свою чергу, учасник конкурсу «Київстар» по лоту №1 запропонував ціну 2,705 млрд грн, по лоту №2 – 2,710 млрд грн, по лоту №3 – 2,7 млрд грн. Мобільний оператор «Астеліт» по всіх трьох лотах запропонував ціну у розмірі 2,703 млрд грн.

На початку грудня 2014 року Кабінет міністрів України підписав розпорядження про твердження умов конкурсу на купівлю ліцензій на 3G- зв'язок.

Затверджений документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років в усіх регіонах України по трьох лотах одночасно. Стартова вартість ліцензії на 3G була встановлена у розмірі 2,7 млрд грн. Крім того, трьом операторам, що перемогли, необхідно буде узяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінюється в 1,6 млрд грн. При цьому передбачається, що сума може змінюватися залежно від інфляції.

У документі також наголошується, що операторам необхідно буде протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території усіх обласних центрів України, а протягом 6 років – на території усіх районних центрів і всіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі у торгах можуть не допустити мобільних операторів, що підпадають під дію Закону «Про санкції».