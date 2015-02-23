На посаду голови «Укрзалізниці» претендують три топ-менеджери великих компаній

У прес-службі міністерства повідомили, що до цього списку увійшли: Діна Немирович – фінансовий директор, директор зі стратегії однієї з провідних фармацевтичних компаній України "Фармак" (обіймає посаду з 2010 року і до цього часу), Євген Ромащин – генеральний директор машинобудівної компанії Corum Group, що входить до холдингу СКМ Ріната Ахметова (обіймає посаду з 2010 року і до цього часу), Деніел Валк – генеральний директор компанії North American Interpipe, яка є підрозділом трубно-колісної компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука (обіймав посаду з лютого 2010 року і по жовтень 2014 року).

«Сьогодні увечері Номінаційний комітет, призначений Кабінетом міністрів України для відбору претендентів на керівництво найбільшими державними компаніями країни, визначить потенційного керівника держпідприємства «Укрзалізниця», - підкреслили в прес-службі.

Мінінфраструктури оприлюднило на своєму сайті кар'єрний профіль кожного з трьох кандидатів-фіналістів на посаду керівника «Укрзалізниці», есе про досягнення за останні 5 років, презентації на тему: «Чому я йду працювати в державну компанію» і «Бачення реформ і план 100 днів».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір провести прозорий і відкритий конкурс з відбору керівників 62 державний компаній, включаючи ключові держмонополії.

31 грудня 2014 року Міністерство інфраструктури оголосило про старт відбору кандидатів на посади генеральних директорів «Укрзалізниці», аеропорту «Бориспіль» і аеропорту «Львів», який здійснюватиметься спільно з експертами консалтингових компаній Talent Advisors, ЕBS і Deloitte. Спочатку планувалося, що прийом резюме завершиться 12 січня 2015 року, проте пізніше він був продовжений до 19 січня.

13 лютого експертна група за участі представників консалтингових компаній Talent Advisors, ЕBS і Deloitte завершила роботу з оцінювання кандидатів на посаду генерального директора «Укрзалізниці», за підсумками якого направила міністру інфраструктури Андрію Пивоварському список з трьох претендентів, рекомендованих до розгляду Номінаційним комітетом на дану позицію.

В цілому на посаду керівника «Укрзалізниці» було подано 233 резюме, потім експерти сформували список із 11 кандидатів на цю посаду, яких рекомендували для проведення інтерв'ю.