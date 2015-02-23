Аеропорт «Бориспіль» і МАУ мають знайти формулу гармонійного співіснування - міністр

«МАУ на сьогодні перевозить більше половини пасажиропотоку «Борисполя», і водночас без «Борисполя» не буде МАУ. «Бориспіль» і базовий авіаперевізник України МАУ мають гармонійно співіснувати в аеропорту. Це два близнюки – якщо в одному організмі є проблема, то і в іншому організмі є проблема», – сказав Пивоварський.

При цьому міністр відзначив, що МАУ – єдиний базовий авіаперевізник країни.

«У нас немає іншого базового перевізника. Якщо в Україні буде інший базовий перевізник - іноземний або український - Мінінфраструктури наполягатиме на тому, щоб умови співпраці такого базового перевізника з аеропортом «Бориспіль» були абсолютно такі самі, як і МАУ», - відзначив міністр.

Також, відповідаючи на запитання УНІАН про результати проведення конкурсу на посаду директорів аеропортів «Бориспіль» і «Львів», Пивоварський повідомив, що засідання Номінаційного комітету проходить кожного понеділка, і висловив сподівання, що 2 березня міністерство зможе представити кандидатів на посаду керівників аеропортів.

«На жаль, у мене обмежений час, я не встигаю проводити інтерв'ю з кандидатами, я намагатимуся кожного понеділка виносити на розгляд кожне підприємство, якщо я реально встигатиму обробляти всю інформацію», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2014 року Міністерство інфраструктури оголосило про старт відбору кандидатів на посади генеральних директорів «Укрзалізниці», аеропорту «Бориспіль» і аеропорту «Львів» спільно з експертами консалтингових компаній Talent Advisors, ЕBS і Deloitte.

Рішення про призначення керівника ухвалюватиме міністр інфраструктури після спілкування з кожним з кандидатів-фіналістів.

Основним завданням, яке висувається перед кандидатами на пост директора аеропорту, є розробка стратегії розвитку аеропорту, яка перетворить існуючу інфраструктуру на популярний міжнародний транспортний хаб, дозволить залучити нових клієнтів, збільшити пасажиро- і вантажооборот, поліпшити фінансові результати і зміцнити позиції на ринку міжнародних перевезень.

Виконуючим обов'язки генерального директора найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» з 19 вересня призначено Євгена Дихне.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована у 1992 році. Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів. МАУ за підсумками діяльності у 2013 році вперше потрапила до список щорічного рейтингу "ТОП-500 найбільших компаній Центральної і Східної Європи", складеного міжнародною аудиторсько-консалтинговою компанією Deloitte, посівши 424-е місце.

Базовий аеропорт – найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. У 2014 році аеропорт скоротив пасажиропотік на 13%, обслужив близько 7 млн осіб.