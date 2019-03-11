Міст імені Петра Порошенка: Чому будівництвом «переправи на Троєщину» займається суднобудівний завод «Кузня на Рибальському»

Подільсько-Воскресенський міст у столиці вже давно перетворився у занадто дорогу і скандальну недобудову. Через будівництво мосту без даху над головою лишилось багато родин. Одна з таких – родина Надії Компанієць. Коли почали будувати «міст на Троєщину» виявилось, що гуртожиток, в якому вони прописані, потрібно зносити.

Жінка все життя прожила в гуртожитку заводу «Ленінська кузня», працювала на заводі. У її паспорті стоїть адреса будинку, якого вже не існує. «Я не люблю цього слова, але виходить, що я бомж», - говорить вона.

На розселення мешканців гуртожитку - тобто придбання їм житла - зі столичного бюджету виділили 131 мільйон гривень. У 2015 році «Гроші» розповідали про розкрадання цих коштів. Квартири давали потрібним людям, за «винагороду» - хтось заплатив шість тисяч доларів, хтось – десять. А представники «Ленінської кузні», яка тепер називається «Кузня на Рибальському», кулаками захищали секрети президентського заводу.

Історія гуртожитку, яку «Гроші» тоді розповідали, завершилася для простих людей трагічно. «На вихідних, тому що тут вже не було ні світла, ні води, ми з дітками намагалися їздити до родичів, хто нас приймав, - розповіла Ірина Грінченко, мати двох дітей – п’яти і трьох років. - Ми поїхали на вихідні, а за суботу за неділю, буквально знесли з лиця землі гуртожиток. З нашими речами, з усім. В нас там все лишилося. Ми приїхали і побачили пусте місце».

Де-юре Ірина з дітьми живе у будинку з адресою Електриків, 31, якого фізично не існує. Де-факто, жінка кочує з двома маленькими дітьми по родичах.

У свою чергу, сім’я Надії Компанієць щомісяця платять 3000 гривень за можливість тіснитися у 18 квадратах заводського гуртожитку, в якому навіть душу людського немає.

«Вони лишають майнових прав малолітніх дітей... На яких підставах, чому? Ніхто не може надати відповідь. Тільки бачать, що завод «Ленінська кузня» - Петро Порошенко – все», - бідкаються жінки.

Схоже що перевірки розкрадання грошей на розселення працівників заводу «Кузня на Рибальському» зіштовхнулася з тією ж проблемою, що й оборонні оборудки родини Гладковських-Свинарчуків. Однією рукою вони залазять в наші кишені, отримуючи мільярди з оборонного та столичного бюджетів. Іншою - викидають на вулицю простих людей, в яких крадуть примарну надію на власне житло. Та надія є, правоохоронці розслідують розкрадання коштів на будівництві мосту.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» можливо допущено розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах з боку ПАТ «Мостобуд» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» під час будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро, які виникли при отриманні авансової виплати, завищенні вартості виконаних робіт і матеріалів.

Порушення виявила аудиторська служба. Кримінальне провадження триває вже другий рік. Проте в жодному з судових рішень ми не знайшли згадки про завод «Кузня на Рибальському», який отримав чималий шматок із шести мільярдів, які столична влада хоче витратити на будівництво мосту.

Втім, виявляється, що завод «Кузня на Рибальському» є чи не основним підрядником з будівництва «переправи на Троєщину». Фірма «Еко-буд-Трейд» - прокладка, яка виграла тендер на 6,5 мільярдів гривень, перераховує кошти президентському заводу сотнями мільйонів.

За 6 місяців 2017 року на будівництво завод отримав 757 мільйонів гривень. У 2018 - 364 мільйони гривень. Продовжують фінансування і в цьому році - вже перерахували 52,5 мільйони гривень. Таким чином, за три останніх роки підприємство, яке донедавна належало Петру Порошенку, отримало 1 мільярд 174 мільйони гривень.

Ми надіслали запит до заводу «Кузня на Рибальському» та поїхали до ТОВ «Еко-буд-Трейд», щоб отримати пояснення: як так сталося, що із 1 мільярду 749 мільйонів, які ТОВка отримала на будівництво мосту, за останні роки майже 70% було перераховано заводу, яким донедавна володів Петро Порошенко. Втім, відповідати на це питання в «Еко-буд-Трейд» відмовились. І причина у тому, що, якщо відповісти, доведеться також визнати, що фірма де-факто була і є прокладкою для «Ленінської кузні».

Архітектор Георгій Духовничий, який майже півстоліття працює в будівельній галузі, до участі Ленкузні в будівництві «мосту на Троєщину» ставиться скептично. ««Ленінська кузня» все життя була орієнтована на ремонт і будівництво судноплавної техніки, і головним її профілем був ремонт підводних човнів. Я не чув, щоб будь-які суднобудівники паралельно мали промисел у вигляді будівництва мостів, тим більше таких серйозних і відповідальних, як оцей», - говорить він.

Експерт, який є автором десятків споруд, зведених не лише в Україні, а й в Німеччині, вважає, що це будівництво ще далеке від завершення. Є дуже багато невирішених питань. «Є бажання вкинути додаткові гроші, - впевнений архітектор. – Однак вкидати шалені гроші, не вивівши питання про те, що буде на правому і на лівому березі, нема жодного сенсу».

«Будь-якого чиновника, який знає, що він працює до п’ятниці, події в понеділок не цікавлять. Тому найголовніше розжувати, переварити ті гроші, які будуть виділені сьогодні. А що буде завтра - хай відповідає той, хто прийде завтра», - говорить він.

На переконання Георгія Духовничого, в сьогоднішньому вигляді Подільсько-Воскресенський мостопровід, якщо буде добудований, транспортної проблеми не вирішить. Тому це будівництво є лиш способом освоїти кошти.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар