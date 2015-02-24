Номінаційний комітет не зміг обрати нового керівника "Укрзалізниці"

Номінаційний комітет вирішив повернутися до розгляду 11 кандидатів з так званого long-листка на вакантну посаду директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Номінаційного комітету, президент Київської школи економіки Джордж Логуш.

«Учора ввечері члени Номінаційного комітету мали можливість познайомитись з трьома кандидатами. Після того, як ми уважно переглянули цих кандидатів і враховуючи те, що така процедура проводиться вперше, ми ухвалили рішення подивитися на інших кандидатів з long-листка. Ми попросили, аби на наступному засіданні (засідання Номінаційного комітету проводиться щопонеділка - УНІАН) ми змогли переглянути цих кандидатів для того, аби краще розуміти, як виглядає поле кандидатів», - повідомив Логуш.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 23 лютого, міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський подав на розгляд у Номінаційний комітет фінальний список із трьох кандидатів для вибору єдиного кандидата на посаду директора «Укрзалізниці».

Присутній на брифінгу керуючий партнер компанії Deloitte Андрій Булах, яка бере участь у конкурсному відборі кандидатів, повідомив, що загалом на посаду керівника «Укрзалізниці» було подано 233 резюме, потім експерти, виходячи з наявності у претендентів досвіду управління змінами та управлінської зрілості, сформували так званий long-листок з 11 кандидатів на цей пост, яких рекомендували для проведення інтерв'ю.

Крім того, Булах додав, що в long-листку кандидатів є представники української залізничної галузі.

Присутній на брифінгу міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський зазначив, що інтерв'ю з кандидатами проходило за участю представників експертної групи та його заступників. Також Пивоварський повідомив, що особисто провів співбесіди з п'ятьма претендентами.

«Після спілкування з п'ятіркою, у мене була зустріч з моїми заступниками та експертами, в ході якої ми досягли консенсусу і вирішили, хто подаватиметься на Номінаційний комітет. Таким чином, було обрано трійку, яка успішно пройшла перевірку служби безпеки», - повідомив міністр.

Також міністр зазначив, що відбір претендентів проходить публічно і незаангажовано, незважаючи на звинувачення в деяких ЗМІ про непрозорість конкурсу, зокрема, про те, що ці кандидати не мають жодного стосунку до залізничної галузі, а двоє з них представляють потужні олігархічні бізнес-групи.

«Для того щоб змінити ситуацію, коли керівника можуть призначити за домовленістю, я особисто почав процес децентралізації цієї функції для проведення відкритого, прозорого і абсолютно стандартного для корпоративного світу пошуку найкращих керівників», - сказав міністр.

Він також зазначив, що веде постійний діалог з представниками профспілкових організацій залізничників.

«Я спілкуюся не тільки з керівниками профспілок, а й з простими членами профспілок. Я розумію їхні проблеми, але потрібно також розуміти, що є дуже багато людей, які не зацікавлені в тому, щоб керівник «Укрзалізниці» пройшов не за домовленістю, і тому можуть використовувати профспілки», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір провести прозорий і відкритий конкурс з відбору керівників 62 державних компаній, включаючи ключові держмонополії.

31 грудня 2014 року Міністерство інфраструктури оголосило про старт відбору кандидатів на посади генеральних директорів «Укрзалізниці», аеропорту «Бориспіль» та аеропорту «Львів», який здійснюватиметься разом з експертами консалтингових компаній Talent Advisors, ЕBS і Deloitte.

Міністерство інфраструктури України опублікувало на своєму сайті фінальний список кандидатів конкурсу з відбору на посаду генерального директора "Укрзалізниці", зокрема це Діна Немирович - фінансовий директор, директор зі стратегії однієї з провідних фармацевтичних компаній України "Фармак" (займає посаду з 2010 року і донині), Євген Ромащин - генеральний директор машинобудівної компанії Corum Group, що входить до холдингу СКМ Ріната Ахметова (займає посаду з 2010 року і донині), Деніел Валк - генеральний директор компанії North American Interpipe, яка є підрозділом трубно-колісної компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука (обіймав посаду з лютого 2010 року і до жовтня 2014 року).