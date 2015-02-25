«Нафтогаз» цього року витратить 1,2 мільйона на мобільний зв'язок

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України», дефіцит бюджету якого у 2014 році становив 110 млрд грн, разом з конкурсом на оренду автомобілів загальною вартістю 14,6 млн грн, оголосив ще один конкурс - на закупівлю послуг мобільного зв'язку для своїх співробітників поточного року на суму 1,2 млн. грн.

«Нафтогаз України» запрошує компанії взяти участь у відкритих торгах на закупівлю послуг мобільного зв'язку. Очікувана вартість закупівлі становить 1,2 млн. грн. Термін надання послуг – до 31 грудня 2015 року», - повідомили УНІАН в управлінні компанії зі зв'язків з громадськістю.

Згідно з повідомленням, цінові пропозиції на закупівлю послуг мобільного зв'язку енергохолдинг прийматиме до 27 березня поточного року.

У повідомленні наголошується, що учасники торгів повинні мати професійне обладнання і матеріально-технічну базу, співробітників відповідної кваліфікації, а також документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів.

У прес-службі нагадали, що 26 листопада минулого року «Нафтогаз України» оголосив про проведення тендеру на закупівлю послуг мобільного зв'язку, проте 27 січня 2015 року скасував торги у зв'язку з невідповідністю всіх учасників кваліфікаційним критеріям і умовам документації конкурсних торгів.

Зокрема, конкурсні пропозиції на участь у цих торгах подали найбільші в Україні мобільні оператори – «МТС Україна», «Астеліт», «Укртелеком» і «Київстар».

Як повідомляв УНІАН, раніше Міненерговугілля заявило про підвищення тарифів на газ для населення з квітня поточного року. Кабінет міністрів України готує стратегію поступового, щоквартального, підвищення тарифів на газ і тепло для населення протягом найближчих двох-трьох років.

Згідно з інформацією Міненерговугілля, на даний момент ціна імпортного газу для України, який поставляється з Європи, становить близько 300 дол. за тисячу кубометрів. Ціна російського газу для України становить близько 329 дол. за тисячу кубометрів.

Раніше «Нафтогаз України» оголосив конкурс на оренду 33 автомобілів, включаючи 4 авто представницького класу, за 14,6 млн грн для виконання функціональних обов'язків співробітників холдингу і зустрічі іноземних делегацій.

У грудні 2014 року «Нафтогаз» вже намагався провести аналогічний тендер з оренди 45 автомобілів, включаючи 6 представницького класу, за 40 млн грн для перевезень пасажирів поза розкладом. Проте через скандал, що виник, конкурс було скасовано.

Крім того, «Нафтогаз України» оголосив ще один тендер, у рамках якого має намір виділити 175 тис. грн на друкування внутрішньокорпоративного журналу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Дефіцит бюджету «Нафтогазу» у 2014 році становив 110 млрд грн. Запропоновані урядом зміни до державного бюджету на 2015 рік передбачають зниження субсидій з бюджету на користь НАК «Нафтогаз України» поточного року до 29,7 млрд грн.

Питання оздоровлення «Нафтогазу» є для України одним з найбільш критичних, оскільки дефіцит бюджету держхолдингу вкрай негативно позначається на системі держфінансів. Ключовий кредитор країни Міжнародний валютний фонд у рамках співпраці з Україною рекомендував уряду зробити все необхідне для виведення держхолдингу на беззбитковість вже до квітня 2017 року. Одним з механізмів досягнення цієї мети є підвищення тарифів на газ і тепло для населення і промислових споживачів до ринково обґрунтованого рівня.