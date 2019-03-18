Дороги до пекла

Деякі українські дороги могли би вести до пекла. Жахливі ями, наче після бомбардування. Це – важкий шлях до Мукачева на Закарпатті.

Днями сюди приїжджала Марина Порошенко. А відтак дорогу заходилися відчайдушно ремонтувати.

Ями як-небудь засипають щебенем. Мабуть, це і є ті обіцяні владною командою якісні ремонти.

«Головним пріоритетом має бути якість робіт. Я хочу знати, де торішній асфальт зійшов разом зі снігом цього року!», - заявляв нещодавно прем’єр Володимир Гройсман.

Тим часом асфальт зійшов зі снігом ледь не всюди. І якби прем’єр проїхався країною, то знав би це.

На відео – лише кілька прикладів.

ВІДЕО жахливих українських доріг:

Тим часом в Уряді заявляють про… рекорди! Міністр інфраструктури Омелян в ефірі пропрезидентського каналу радісно прозвітував: «Ми маємо дуже гарний рекорд, який ми встановили у 2018-ому. 3800 кілометрів доріг, які повністю капітально відбудовано в Україні».

Рекорд влада і дійсно поставила. Правда, не за кількістю ремонтів, а за вартістю.

Київ. Красива червона тойота-кабріолет мандрує столичними шляхами. Одразу ж отримує потужний удар по колесах. За кермом – киянин Богдан. Емоцій від поїздки уже не стримує. «З 2015-го року не відбувається жодного ремонту взагалі. Тільки перед виборами як-небудь залатали, буквально до першого дощу», - говорить він.

«Гроші» разом з водієм влаштовують тур столичними дорогами. Точніше, бездоріжжям. «Це жах триває вічність просто. Виходить, ніколи не бачив тут рівних доріг», - ділиться враженнями Богдан.

Усім автівкам доводиться входити у справжні віражі, аби хоч якось врятуватися від глибочезних ям. І такими дорогами доводиться їздити щодня!

За словами Богдана, він неодноразово звертався до органів місцевої влади щодо стану столичних доріг. Втім, отримав «повний ігнор». «Кличку цікаві забудови Дніпра, а не ями в промзоні, де не так багато виборців», - вважає він.

Ями б’ють не лише по колесам автівки, але і по гаманцю. А відтак Богдану довелося піти на хитрість: «Довелося піднімати кліренс на 3 сантиметри». Зробити машину вищою – це спеціальний тюнингсаме для наших доріг. Адже пробити піддон картера – вийде набагато дорожче.

Та і це не рятує від наступних ремонтів. Тож Богдану постійно доводиться витрачати гроші. «Постійно гнуться диски. А прокатати всі диски буде коштувати приблизно 100 доларів. І таку операцію треба робити двічі на рік… Плюс двічі на рік треба ремонтувати ходову. А це приблизно 1,5-2 тисячі доларів», - розповідає він.

Схожі суми доводиться віддавати кожному автовласнику. Такий собі дорожній податок. Але ж податки ми і так платимо! Куди вони ідуть? Їдемо із питаннями до Київавтодору.

Там доповідають, мовляв, про ситуацію на розбитій вулиці Виборзькій знають. Але, якщо знають, то що ж заважає відремонтувати? Відповідь банальна: «У зв’язку із недостатнім фінансуванням».

Мало грошей – це традиційна «відмазка» чиновників. Але є одне але. Цьогорічний бюджет столиці на ремонти доріг – рекордний! На це передбачено 1 млрд 500 тисяч гривень.

Так, цих грошей недостатньо. Але їх все одно більше, ніж було раніше. Відтак, ремонти подекуди почалися. Однак виглядають вони так: серед десятка ям так сяк закрили одну – і вважаємо, що вулиця відремонтована. Здавалося б, дрібничка. Ну, трохи недоклали асфальту. Але насправді одна така простенька яма показує цілу схему, яка діє по всій країні. На маленьких махінаціях заробляються мільйонні чорні прибутки.

Такі хитрощі добре дослідив громадський активіст Євген Цяпенко. Разом із дорожниками він перевіряв, чи якісно ремонтують шляхи. «Це громадський аудит, на що держава витрачає кошти», - розповідає він.

Євген прискіпливо вивчав документи. Звіряв – за що заплатили і що зробили. «Ось конкретно ця дорога, ця траса…і тут перелік усього того, що має зробити підрядник», - показує він документи.

Чоловік проаналізував не один десяток доріг і знайшов багато цікавого. «Цій дорозі, яку ви бачите, трошки більше року. Вона ще недороблена, немає верхнього шару незрозуміло чому, але вона вже розлазиться!», - обурюється громадський активіст.

На цій начебто хорошій дорозі дійсно вже видно серйозну тріщину посередині та свіжі «латки». А виділили на неї 58 мільйонів гривень! Чому так?

«Якої якості буде суміш асфальтобетонна, яка буде її температура… А те, скільки разів катком пройти – лише 4, або, якщо це потрібно 8 – різниця є. Тому і утворюються одразу такі недоліки на дорогах», - розповідає Євген.

Тобто моніторинг виявив – дорожники постійно «недопрацьовують». Десь трохи недосипали асфальту, десь не поставили знак, десь неправильно вкатали. Маленькі деталі. Але саме в деталях ховається диявол. Чи то пак -корупція.

За словами Євгена Цяпенка, по кожній ділянці можна знайти багато цікавого. Наприклад, згідно з документами, було відремонтовано 500 метрів дороги, а перевірили, виявляється, відремонтовано 400 метрів. Або може бути покладений верхній шар асфальту, але не здійснена розмітка, не зроблено облаштування узбіччя.

Олег Мельник, колишній працівник Укравтодору, розповідає, що якраз на таких маленьких та неочевидних недоліках можна зекономити. А, якщо точніше, просто вкрасти гроші. Куди тільки дивляться контролюючі органи?

«Зараз, щоб знайти тих, хто відповідає за ту чи іншу ділянку дороги, ви маєте пройти сім кіл пекла. Щоб зрозуміти, хто відповідав…», - говорить він.

Та в українській дорожній епопеї це ще квіточки. Ягідки – це документи, які Олег уважно дослідив. Це звіти Укравтодору за минулий рік.

«Фінансування зросло на 120%, у 2,2 раза, а кількість відремонтованих доріг зросла на 6%», - звертає увагу спеціаліст.

Коли Олег Мельник опублікував свої розрахунки, зчинився неабиякий ґвалт. Адже він викрив пряму брехню міністра інфраструктури Омеляна про рекорд «капітально відбудованих» українських доріг.

Виявляється, що рекордні тільки витрати на дороги. Бюджет Укравтодору минулоріч і справді був колосальним – 28,3 мільярди гривень. Здавалося б, ну, нарешті можна показати результат. Але насправді відремонтували не 3800 кілометрів. І не капітально.

«Насправді відремонтовано 987 км доріг. Не більше і не менше. Тобто інших документів, які підтверджували б, що Укравтодор відремонтував більше, ніж це, не існує», - зауважує Мельник.

Заради справедливості додамо – тепер, окрім Укравтодору, за шляхи відповідає і місцева влада. Зокрема, Укравтодорівськими можна вважати лише 45 тисяч км українських доріг. Це дороги державного значення. Інші – загального користування – були передані місцевій владі. Та, крім проблемних трас, Укравтодор передав їм ще 11,5 мільярдів гривень. На місцях за ці гроші відремонтували 1168 кілометрів доріг. Тобто разом маємо близько 2155. Але аж ніяк не 3800! Ба більше, дорожники постійно «недопрацьовують» А насправді в документах мова йде про ямковий та середній поточний. Це – величезна різниця.

Одразу після оприлюднення цієї інформації Укравтодор звинуватив Олега Мельника у брехні. А потім виклав власні розрахунки. І… повністю підтвердив його слова. Але і це ще не найцікавіше. Звіт показав, що минулорічні ремонти стали просто золотими. Адже ціна кілометра зросла у понад два рази! Дорожники бідкаються. Мовляв, все через ріст цін на нафту. А від неї залежить вартість бітуму – основного будматеріалу для доріг. Та не все так просто.

«Виникає одне логічне запитання: за цей час ціна нашого українського щебеню, яка не залежить від ціни на нафту, зросла більше, ніж ціна на дизельне пальне. Якщо пальне зросло у півтора раза, то ціна на щебінь виросла в два рази», - звертає увагу Олег Мельник на цікаві факти.

То, можливо, насправді ціни ростуть через… корупцію?

«Наскільки я розумію, тут ціна більше росте не відповідно до зростання ціни на нафту, а відповідно до того, скільки готовий заплатити за той чи інший матеріал Укравтодор», - пояснює спеціаліст.

Виходить, гучні заяви влади про рекордні ремонти доріг на перевірку виявляються банальними балачками. «Гроші» направили офіційний запит до Укравтодору із проханням пояснити ситуацію. Чекаємо на відповідь, як і мільйони автовласників.

Андрій Засаднюк, Тетяна Стежар