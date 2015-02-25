Окупований Луганськ залишився без мобільного зв'язку

Оператори мобільного зв'язку "МТС-Україна", "Київстар" та Life припинили надавати послуги на території міста Луганська.

Про це "ОстроВу" повідомляють жителі міста.

У той же час, на території міста працює зв'язок від оператора "Укртелеком". Також є доступ до інтернету. Однак, не працює інтернет від вище названих мобільних операторів.

Найбільші українські мобільні оператори повідомили УНІАН про проблеми з наданням телекомунікаційних послуг в Луганську та прилеглих до нього населених пунктах через пошкодження магістральних ліній зв'язку компаній.

Як повідомив агентству директор з технічної експлуатації мереж і сервісів компанії «Київстар» Володимир Кабаненко, складності у наданні послуг в мережі оператора виникли 24 лютого, коли була пошкоджена магістральна лінія на території Луганської області.

«Фахівці «Київстару» в даний час вирішують питання про відновлення зв'язку шляхом перенаправлення трафіку через інші магістральні лінії. За попередньою оцінкою технічної дирекції, роботи можуть потребувати декількох годин», - зазначив Кабаненко.

Оператор «МТС Україна» вчора, 24 лютого, о 23:50 також зафіксував пошкодження волоконно-оптичної лінії в Луганській області.

«У зв'язку з комендантською годиною нічні роботи були неможливі, і ремонтна бригада змушена була чекати до ранку. Сьогодні з ранку місце пошкодження було визначено, встановлена його причина - акт вандалізму в кабельній каналізації, ведуться роботи з усунення пошкодження », - повідомили в прес-службі оператора.

У компанії «Астеліт» (ТМ life :) також підтвердили наявність проблем з наданням послуг у Луганській області, проте поки не прокоментували ситуацію зі зв'язком на сході країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше мобільні оператори неодноразово заявляли про проблеми в наданні телекомунікаційних послуг на сході України через пошкодження проросійськими терористами устаткування компаній.

Довідка УНІАН. «Київстар» - найбільший український оператор мобільного зв'язку, заснований у 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в інтернет. Об'єднана база клієнтів «Київстару» складає більше 26 млн осіб. Акціонером оператора є міжнародний холдинг VimpelCom.

«МТС Україна» є одним із найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM і CDMA-450, обслуговує більше 23 млн абонентів. «МТС Україна» - дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).

Акціонерами компанії «Астеліт» є компанія Turkcell (Туреччина) - 55% і найбільша українська фінансово-промислова група СКМ - 45%. Вийшовши в 2005 році на український ринок, оператор створив мережу мобільного зв'язку life :), що охоплює територію, на якій проживає понад 98% населення України.