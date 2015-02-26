В Україні міркують над будівництвом доріг із бетону замість асфальту

Міністерство інфраструктури України вивчає питання будівництва в Україні бетонних доріг, повідомив заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян у ході форуму розвитку інфраструктури України.

За його словами, у будівництві асфальтових доріг значний обсяг займають імпортні складові, тоді як бетонні дороги мають більший термін експлуатації та їх будівництво дозволить змінити структуру видатків у бік українського виробника.

"Будівництво бетонних доріг ми вбачаємо в залученні внутрішнього резерву. Ті асфальтові дороги, які на сьогодні будуються в Україні, мають більше 70% імпортних складових. У бетонних доріг структура буде зовсім іншою", - повідомив Омелян.

Заступник міністра зазначив, що міністерство також розглядає проекти будівництва концесійних доріг.

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Як повідомляв УНІАН, загально суму бюджетного фінансування «Укравтодору» на 2015 рік встановлено на рівні 20,826 млрд грн. Зокрема, на розвиток та утримання доріг у держбюджеті передбачено 3,405 млрд грн, тоді як 17,41 млрд грн буде спрямовано на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

В грудні 2014 року віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський заявив, що в умовах бюджетного дефіциту в 2015 році фінансування будівництва нових об'єктів інфраструктури здійснюватися не буде.

За словами начальника Управління експлуатаційного утримання автомобільних доріг та безпеки руху Олега Федоренка, мінімальна потреба дорожньої галузі на рік становить 35-40 млрд грн.