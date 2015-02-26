На Донбасі зруйновано доріг майже на 5 мільярдів

Про це повідомив директор департаменту розвитку доріг «Укравтодору» Сергій Цепелєв на Форумі розвитку інфраструктури України, передає кореспондент УНІАН.

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«У фінансовому еквіваленті загальний обсяг руйнувань доріг і споруд становить 4,7 млрд грн, з них 2,4 млрд грн – у Донецькій, 2,3 млрд грн – у Луганській областях», – повідомив Цепелєв.

Також він відзначив, що станом на 13 лютого на сході країни зруйновано 1569 км доріг, з яких 748 км – у Донецькій області і 821 км – у Луганській.