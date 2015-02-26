На Донбасі зруйновано доріг майже на 5 мільярдів
14:19, 26 лютого 2015Транспорт/Звя'зок
370
Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») оцінює збитки від руйнування доріг в результаті бойових дій у Луганській і Донецькій областях в 4,7 млрд грн.
REUTERS
Про це повідомив директор департаменту розвитку доріг «Укравтодору» Сергій Цепелєв на Форумі розвитку інфраструктури України, передає кореспондент УНІАН.
Читайте такожВ Україні міркують над будівництвом доріг із бетону замість асфальту
«У фінансовому еквіваленті загальний обсяг руйнувань доріг і споруд становить 4,7 млрд грн, з них 2,4 млрд грн – у Донецькій, 2,3 млрд грн – у Луганській областях», – повідомив Цепелєв.
Також він відзначив, що станом на 13 лютого на сході країни зруйновано 1569 км доріг, з яких 748 км – у Донецькій області і 821 км – у Луганській.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter